Leichtathletik: DLV kämpft weiter für deutsche Mixed-Staffel

Der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) will das Verpassen des Olympia-Finales der neuen Mixed-Staffel über 4 x 400 Meter nicht hinnehmen. "Wir haben einen zweiten Protest eingereicht", sagte Idriss Gonschinska, Vorstand Leistungssport beim DLV, in der Sportschau. Zuvor hatte die Jury die Disqualifikationen der USA und der Dominikanischen Republik zurückgenommen. Die TV-Bilder würden die Regelverstöße klar belegen, so Gonschinska. "Die USA haben ihren Protest mit organisatorischen Abläufen begründet. Aber die Staffelübergabe beim US-Team war außerhalb der Wechselzone. Bei der Dominikanischen Republik hat es einen Aufstellungsfehler gegeben." Nun hoffe man auf den Protest oder wenigstens auf einen Kompromiss. "Vielleicht gibt es eine Regelung mit einer neunten Bahn. Das war ein Vorschlag, den wir eingebracht haben." | 31.07.2021 03:20