Leichtathletik: Deutsche Sprinterinnen stark ins Staffel-Finale

Die deutschen Sprinterinnen haben am Donnerstag (05.08.2021) souverän das Finale über 4x100 m erreicht. Die Leichtathletik-Nacht bei den Olympischen Spielen in Tokio in der Zusammenfassung.

4x100 m, Frauen: DLV-Quartett unterstreicht Medaillenambitionen

Deutschlands Sprinterinnen dürfen leise auf die erste Medaille für eine deutsche Staffel seit 33 Jahren hoffen. Das DLV-Quartett gewann seinen Vorlauf bei brüllender Hitze am Vormittag in 42,00 Sekunden und verbuchte damit die insgesamt drittbeste Zeit. Vorlauf-Schnellste waren die Britinnen (41,55) vor den USA (41,90). Rebekka Haase, die auf einen Einzelstart über 200 m verzichtete und sich ganz auf die Staffel konzentriert, war gut aus den Blöcken gekommen, auch Alexandra Burghardt und Tatjana Pinto überzeugten. Schlussläuferin Gina Lückenkemper zog dann im Schlusspurt noch an den starken Schweizerinnen (42,05) vorbei.

Im Endlauf am Freitag (05.08.2021, 15.30 Uhr, live im Ersten und bei Sportschau.de) wird aber vor allem auch mit den Jamaikanerinnen (42,15) zu rechnen sein, die Doppel-Olympiasiegerin Elaine Thompson-Herah und die 100-m-Zweite Shelly-Ann Fraser-Pryce noch schonten. Die bislang letzte deutsche Medaille hatte die Staffel der DDR mit Silber 1988 in Seoul gewonnen.