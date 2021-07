Leichtathletik

Leichtathletik: Krafzik mit Bestzeit ins Olympia-Halbfinale

Tag zwei für die Leichtathleten im Olympiastadion von Tokio: Hürden-Langsprinterin Carolina Krafzik sorgte am Samstag (31.07.2021) für einen guten Start, während Nigerias Sprintstar Okagbare nach einem positiven Dopingtest das 100-m-Halbfinale und -Finale am Abend verpasst.

400 m Hürden: Krafzik schnellste Deutsche seit 2000

Carolina Krafzik lieferte schon am frühen Morgen eine Topzeit. In 54,74 Sekunden lief die deutsche Meisterin der vergangenen drei Jahre trotz eines Tripplers vor der Hürde persönliche Bestzeit - und direkt ins Halbfinale über 400 m Hürden. Schneller war in ihrem Rennen nur Rio-Olympiasiegerin Dalilah Muhammad, die in 53,97 Sekunden die schnellste Zeit aller fünf Vorläufe auf die Bahn brachte. Weltrekordhalterin Sydney McLaughlin (USA) joggte in 54,65 Sekunden ebenso wie die niederländische Medaillenkandidatin Femke Bol (54,43) in die nächste Runde.

Ergebnisse Leichtathletik, 400 m Hürden, Frauen, 5. Vorlauf 1. Q USA Dalilah Muhammad 2. Q GER Carolina Krafzik 3. Q SUI Léa Sprunger 4. Q POL Joanna Linkiewicz 5. CUB Zurian Hechavarría Alle Platzierungen

100 m: Nigerias Sprintstar Okagbare positiv getestet

Unterdessen ist die nigerianische Mitfavoritin Blessing Okagbare positiv auf Doping getestet und vorerst gesperrt worden. Das gab die Athletics Integrity Unit (AIU) des Weltverbandes Word Athletics am Samstagmorgen (31.07.2021) bekannt. Demnach sei bei der Olympiazweiten im Weitsprung von 2008 bei einer Trainingskontrolle am 19. Juli ein Wachstumshormon nachgewiesen worden. Die 32-Jährige verpasst damit das olympische 100-m-Halbfinale und -Finale am Samstagabend. Das Ergebnis habe erst am Freitag vorgelegen, deswegen konnte Okagbare noch den Vorlauf bestreiten.

Erst am Mittwoch hatte die AIU zehn nigerianischen Leichtathleten und Leichtathletinnen neben zehn Sportlern aus sechs anderen Nationen den Start in Tokio untersagt, weil sie sich im Vorfeld der Spiele keinem ausreichenden Testprogramm unterzogen hatten. Okagbare hatte daraufhin die nationale Sportführung heftig kritisiert. "Wer den Sport nicht kennt und keine Leidenschaft für uns Athleten hat, hat in der Administration nichts zu suchen", schrieb sie bei Twitter: "Das Sportsystem in Nigeria ist so mangelhaft, und wir Sportler haben am Ende immer den Schaden. Manche Leute werden mir jetzt Vorwürfe machen, weil ich die Wahrheit spreche. Aber es ist meine Karriere." Diese könnte nun nachhaltig beschädigt sein.