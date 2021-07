Leichtathletik

Leichtathletik: Lita Bähre stark - Diskus-Trio weiter

Tag zwei für die Leichtathleten im Olympiastadion von Tokio: Stabhochspringer Bo Kanda Lita Bähre überzeugte am Samstag (31.07.2021) in der Qualifikation, auch Oleg Zernikel kam weiter. Die Diskus-Frauen stehen geschlossen im Finale, Hürden-Langsprinterin Carolina Krafzik lief Bestzeit.

Stabhochsprung: Lita Bähre und Zernikel im Finale

Der WM-Vierte Bo Kanda Lita Bähre und der deutsche Meister Oleg Zernikel stehen in Tokio im Stabhochsprung-Finale. Lita Bähre zeigte bei seiner Olympia-Premiere eine starke Vorstellung und übersprang 5,75 m im ersten Versuch. Weil er auch zuvor ohne Fehl und Tadel geblieben war, lag er an der Spitze der Gruppe B sogar vor Goldfavorit Arnaud Duplantis. Der Schwede hatte sich ebenso wie der französische Routinier Renaud Lavillenie über 5,50 m überraschend einen Fehlversuch eingehandelt. Am Ende übersprangen aber auch Weltrekordler Duplantis, Lavillenie und Rio-Olympiasieger Thiago Braz (Brasilien) jeweils 5,75 m. Weltmeister Sam Kendricks (USA) fehlt nach einem positiven Corona-Test.

Ergebnisse Leichtathletik, Stabhochsprung, Männer, Qualifikation, Gruppe B 1. q GER Bo Kanda Lita Baehre 1. q USA Christopher Nilsen 3. q SWE Armand Duplantis 4. q NED Menno Vloon 5. q BRA Thiago Braz Alle Platzierungen

Zernikel reichten 5,65 m, weil nach dieser Höhe nur noch 14 Springer im Wettbewerb waren. Die Jury brach danach den Wettkampf ab, das Finale am Dienstag (12.20 Uhr, live bei Sportschau.de) wird nun mit zwei Athleten mehr als den üblichen zwölf gestartet.

Für Torben Blech geriet sein Olympia-Debüt zu einer ganz bitteren Erfahrung: Erst zog er sich beim Einspringen eine Knieverletzung zu, dann scheiterte der deutsche Hallen-Meister dreimal an 5,50 m und erlitt beim letzten Versuch zu allem Überfluss auch noch eine Blessur an der Hand. Mit schmerzverzerrtem Gesicht humpelte der Leverkusener, der nicht über 5,30 m hinauskam, von der Matte.

Ergebnisse Leichtathletik, Stabhochsprung, Männer, Qualifikation, Gruppe A 1. q USA Kc Lightfoot 2. q AUS Kurtis Marschall 3. q FRA Renaud Lavillenie 4. q GRE Emmanuel Karalis 5. q PHI Ernest John Obiena 6. q GER Oleg Zernikel 12. GER Torben Blech Alle Platzierungen

Diskus: Frauen-Trio geschlossen weiter

Die deutschen Diskuswerferinnen überzeugten in der Qualifikation und zogen geschlossen ins Finale ein. Die deutsche Meisterin Kristin Pudenz kam mit 63,73 m auf Platz vier und blieb nur zwei Zentimeter hinter der zweimaligen Olympiasiegerin Sandra Perkovic aus Kroatien zurück. Marieke Steinacker belegte mit 63,22 m Rang sechs, Claudine Vita erreichte mit 62,46 m als Zehnte das Finale der besten Zwölf am Montag (13 Uhr). Mit Abstand die Beste in der Vorausscheidung war die Amerikanerin Valarie Allman mit 66,42 m, neben ihr erreichte nur die Inderin Kamalpeet Kaur auf den Punkt die zum direkten Finaleinzug geforderten 64 m.

Ergebnisse Leichtathletik, Diskuswurf, Frauen, Qualifikation, Gruppe A 1. q CRO Sandra Perkovic 2. q GER Kristin Pudenz 3. q JAM Shadae Lawrence 4. NED Jorinde Van Klinken 5. FRA Mélina Robert-Michon Alle Platzierungen Leichtathletik, Diskuswurf, Frauen, Qualifikation, Gruppe B 1. Q USA Valarie Allman 2. Q IND Kamalpreet Kaur 3. q ITA Daisy Osakue 4. q GER Marike Steinacker 5. q CUB Yaime Pérez 8. q GER Claudine Vita Alle Platzierungen

400 m Hürden: Krafzik schnellste Deutsche seit 2000

Carolina Krafzik lieferte am frühen Morgen eine Topzeit über die 400 m Hürden. In 54,72 Sekunden lief die deutsche Meisterin der vergangenen drei Jahre trotz eines Tripplers vor der Hürde persönliche Bestzeit - und direkt ins Halbfinale am Montag (13.35 Uhr). Die Olympia-Debütantin ist damit die schnellste deutsche Läuferin über die Hürdenrunde seit Ulrike Urbansky vor 21 Jahren. Besser war in ihrem Rennen nur Rio-Olympiasiegerin Dalilah Muhammad (USA), die in 53,97 Sekunden die schnellste Zeit aller fünf Vorläufe auf die Bahn brachte. Weltrekordhalterin Sydney McLaughlin (USA) joggte in 54,65 Sekunden ebenso wie die niederländische Medaillenkandidatin Femke Bol (54,43) in die nächste Runde.

Ergebnisse Leichtathletik, 400 m Hürden, Frauen, 5. Vorlauf 1. Q USA Dalilah Muhammad 2. Q GER Carolina Krafzik 3. Q SUI Léa Sprunger 4. Q POL Joanna Linkiewicz 5. CUB Zurian Hechavarría Alle Platzierungen

100 m Hürden: Frühes Aus für Ricarda Lobe

Hürdensprinterin Ricarda Lobe verkaufte sich dagegen weit unter Wert und schied in 13,43 Sekunden als Letzte ihres 100-m-Vorlaufs aus. Sie berührte die vorletzte Hürde und habe dann mit Muskelproblemen den Lauf nur noch "ins Ziel retten" wollen, sagte sie im Anschluss. Die Puerto Ricanerin Jasmine Camacho-Quinn unterstrich mit der Welt-Jahresbestleistung von 12,41 Sekunden ihre Favoritenrolle. Die EM-Dritte Cindy Roleder nach ihrer Babypause und verletzungsbedingt die EM-Zweite Pamela Dutkiewicz waren in Tokio nicht am Start.

Ergebnisse Leichtathletik, 100 m Hürden, Frauen, 1. Vorlauf 1. Q CRC Andrea Carolina Vargas 2. Q NED Nadine Visser 3. Q USA Gabriele Cunningham 4. Q GBR Cindy Sember 5. CHN Jiamin Chen 8. GER Ricarda Lobe Alle Platzierungen

100 m: Nigerias Sprintstar Okagbare positiv getestet

Unterdessen ist die nigerianische Mitfavoritin Blessing Okagbare positiv auf Doping getestet und vorerst gesperrt worden. Das gab die Athletics Integrity Unit (AIU) des Weltverbandes Word Athletics am Samstagmorgen bekannt. Demnach sei bei der Olympiazweiten im Weitsprung von 2008 bei einer Trainingskontrolle am 19. Juli ein Wachstumshormon nachgewiesen worden. Die 32-Jährige verpasst damit das olympische 100-m-Halbfinale und -Finale am Samstagabend. Das Ergebnis habe erst am Freitag vorgelegen, deswegen konnte Okagbare noch den Vorlauf bestreiten.

Erst am Mittwoch hatte die AIU zehn nigerianischen Leichtathleten und Leichtathletinnen neben zehn Sportlern aus sechs anderen Nationen den Start in Tokio untersagt, weil sie sich im Vorfeld der Spiele keinem ausreichenden Testprogramm unterzogen hatten. Okagbare hatte daraufhin die nationale Sportführung heftig kritisiert. "Wer den Sport nicht kennt und keine Leidenschaft für uns Athleten hat, hat in der Administration nichts zu suchen", schrieb sie bei Twitter: "Das Sportsystem in Nigeria ist so mangelhaft, und wir Sportler haben am Ende immer den Schaden. Manche Leute werden mir jetzt Vorwürfe machen, weil ich die Wahrheit spreche. Aber es ist meine Karriere." Diese könnte nun nachhaltig beschädigt sein.