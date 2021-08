03:19 min | 05.08.2021 | Das Erste Leichtathletik, 400 m: Steven Gardiner Olympiasieger Der Läufer von den Bahamas setzte bei den Olympischen Spielen in Tokio gegen den Kolumbianer Anthony José Zambrano und Kirani James (Grenada) durch.

Leichtathletik

Olympia: Gardiner von den Bahamas holt Gold über 400 m

Weltmeister Steven Gardiner von den Bahamas hat bei den Olympischen Spielen in Tokio das Finale über 400 m gewonnen. Katie Nageotte aus den USA gewann beim Stabhochsprung der Frauen die Goldmedaille.

Gardiner setzte sich im Finale am Donnerstag (05.08.2021) in 43,85 Sekunden wie bei der WM 2019 in Doha vor dem Kolumbianer Anthony Jose Zambrano (44,08) durch. Kirani James (Grenada) holte neun Jahre nach seinem Olympiasieg von London im klassischen Rennen über die Stadionrunde Bronze (44,19). Der Südafrikaner Wayde van Niekerk, der 2016 in Rio in der Weltrekordzeit von 43,03 Sekunden Gold gewonnen hatte, war in Tokio im Halbfinale ausgeschieden. Der deutsche Starter Marvin Schlegel (Chemnitz) war im Vorlauf ausgeschieden.

Ergebnisse Leichtathletik, 400 m, Männer, Finale Gold BAH Steven Gardiner Silber COL Anthony José Zambrano Bronze GRN Kirani James 4. USA Michael Cherry 5. USA Michael Norman Alle Platzierungen

Stabhochsprung der Frauen: Nageotte vor Sidorowa

Beim Stabhochsprung der Frauen gewann Katie Nageotte aus den USA die Goldmedaille. Mit 4,90 m entschied sie den Wettbewerb für sich, Silber holte Anschelika Sidorowa, die für das Russische Olympische Komitee startet. Sie übersprang 4,85 m. Bronze ging an Holly Bradshaw aus Großbritannien, die ebenfalls 4,85 m überwand, zuvor aber mehr Fehlversuche als Sidorowa hatte.

Ergebnisse Leichtathletik, Stabhochsprung, Frauen, Finale Gold USA Katie Nageotte Silber ROC Anschelika Sidorowa Bronze GBR Holly Bradshaw 4. GRE Ekaterini Stefanidi 5. UKR Marina Kilipko Alle Platzierungen

Deutsche Frauen-Staffel über 4x400 m ausgeschieden

Über 4x400 m schied das deutsche Frauen-Quartett am Abend hingegen knapp aus. Corinna Schwab, Carolina Krafzik, Laura Müller und Ruth Sophia Spelmeyer-Preuß verpassten in 3:24,77 die ersten drei Plätze in ihrem Vorlauf, auch über die Zeit reichte es nicht zu einem Weiterkommen.

Ergebnisse Leichtathletik, 4 x 400 m, Frauen, Finale NED Niederlande CAN Kanada POL Polen JAM Jamaika CUB Kuba Alle Platzierungen

07:31 min | 05.08.2021 | Das Erste Leichtathletik, 4x400 m: Deutsche Frauen müssen einpacken Trotz einer beherzten Leistung über dreidreiviertel Runden hat es das deutsche Frauenquartett nicht ins olympische Finale geschafft.

Die Staffel der USA mit lief in 3:20,86 die schnellste Zeit, das Finale ist für Samstag (07.08.2021, 14:30 Uhr) angesetzt.

Farken scheitert im Halbfinale über 1.500 m

Robert Farken aus Leipzig verpasste den Einzug ins Finale über die 1500 Meter. Der 23-Jährige kam nach einem mutigen Rennen über Platz acht in seinem Halbfinal-Lauf in 3:35,21 Minuten nicht hinaus.

Ergebnisse Leichtathletik, 1500 m, Männer, Finale KEN Timothy Cheruiyot ESP Ignacio Fontes Garcia Balibrea KEN Asbel Kipsang LUX Charles Grethen GBR Jake Heyward Alle Platzierungen

04:53 min | 05.08.2021 | Das Erste Leichtathletik 1500 m: Farken verpasst Finalticket Mutig, engagiert, am Ende unglücklich: Robert Farken konnte das hohe Tempo auf der Schlussrunde nicht mehr mitgehen.

"Ich habe versucht, mich was zu trauen. Ich glaube, das ist mir gelungen. Es ist schade, dass ich auf der Gegengeraden das Rennen verliere und wichtige Plätze abgebe", sagte Farken. Amos Bartelsmeyer aus Frankfurt hatte am Dienstag seinen Vorlauf nicht überstanden.