Leichtathletik

Leichtathletik: Krause läuft ins Finale und will eine Medaille

Tag drei für die Leichtathleten im Olympiastadion von Tokio: Hindernis-Läuferin Gesa Felicitas Krause qualifizierte sich am Sonntag (01.08.2021) für das Finale am Mittwoch (04.08.2021). Die WM-Dritte von Doha will auch bei den Olympischen Spielen eine Medaille holen.

3.000 m Hindernis: Nur Krause im Finale

Gesa Felicitas Krause gab sich im Olympiastadion keine Blöße. Die zweifache Europameisterin und WM-Dritte lief als Zweite ihres Vorlaufs direkt ins Finale. In einem verhaltenen Rennen standen für Krause am Ende 9:19,62 Minuten auf der Uhr. Die bereits am Morgen stechende Sonne über Tokio bekam auch die deutsche Rekordhalterin (9:03,30) zu spüren.

Beim Finale am Mittwoch (13 Uhr, live in der Sportschau) wird die Sonne in Tokio schon untergangen sein. Dann gilt es für Krause, die aufs Podium möchte. "Ja, bei den Olympischen Spielen möchte ich eine Medaille", hatte sie vor den Spielen gesagt. Dann hätte die achtmalige deutsche Meisterin doppelten Grund zum Feiern. Am Dienstag (03.08.2021), einen Tag vor dem Medaillenrennen, wird Krause 29 Jahre alt.

Elena Burkhard als Sechste ihres Laufs (9:30,64 Min.) und die deutsche Vizemeisterin Lea Meyer als Siebte (9:33,00 Min.) im ersten Durchgang verpassten hingegen das Finale.

Hammerwurf: Goldfavoritin Wlodarczyk braucht nur einen Wurf

Kommen, gucken, werfen - Finale! Hammerwerferin Anita Wlodarczyk unterstrich in der Qualifkation ihren Anspruch auf Gold. 73,50 m waren gefordert, der Hammer der Weltrekordlerin aus Polen landete im ersten Versuch bei 76,99 m. Der Olympiasieg wird im Finale am Dienstag (13.35 Uhr, live bei Sportschau.de) nur über sie gehen. Die viermalige Weltmeisterin greift in Tokio nach dem Olympia-Hattrick: Bereits in London 2012 und in Rio 2016 war Gold an Wlodarczyk gegangen.

Für Samantha Borutta geht es in Gruppe B ab 3.40 Uhr um die Qualifikation fürs Finale.