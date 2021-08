Leichtathletik

Tag eins im Zehnkampf: Kaul startet solide, Warner haut einen raus

Tag eins für die Zehnkämpfer bei den Olympischen Spielen: 100 m, Weitsprung und Kugelstoßen stehen heute (04.08.2021, live in der Sportschau) in Tokio in der ersten Session an. Nach einer Pause müssen Weltmeister Niklas Kaul und Co. noch den Hochsprung und die 400 m absolvieren.

100 m: Warner stark, Kaul okay, Kazmirek kann's besser

Zehnkampf-Weltmeister Niklas Kaul legte bei den Olympischen Spielen in Tokio einen soliden Start hin. Der 23-Jährige lief über die 100 m in 11,22 Sekunden (812 Punkte) Saisonbestleistung und kam bis auf fünf Hundertstel an seine Bestleistung heran. Kauls Stärken liegen nicht im Sprint, seine besten Disziplinen kommen am zweiten Tag. Kai Kazmirek blieb in 11,09 Sekunden (841 Punkte) deutlich über seiner Karriere-Bestleistung (10,62) und auch über seinem Saisonbestwert (10,92). Der WM-Dritte von 2017 vertrat sich kurz nach dem Start und büßte so seine Chancen auf eine bessere Zeit ein.

Bei Medaillenkandidat Damian Warner lief hingegen alles wie geschmiert. 10,12 Sekunden trommelte der Kanadier auf die harte Bahn im Tokioer Olympiastadion, sackte damit stattliche 1.066 Punkte ein und ging nach der ersten Disziplin in Führung.