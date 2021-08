Leichtathletik

Leichtathletik: Goldkandidat Vetter im letzten Versuch ins Olympia-Finale

Speer-Goldfavorit Johannes Vetter hat im Olympiastadion von Tokio einen holprigen Start hingelegt. Erst im letzten Versuch schaffte der deutsche Rekordhalter die Qualifikationsweite für das Finale.

83,50 m waren am Mittwoch (04.08.2021) gefordert. Eigentlich kein Problem für Vetter, der mit 97,76 m zweitbester Speerwerfer der Geschichte ist. Doch der 28-Jährige kam überhaupt nicht rein in den Wettkampf und musste nach zwei schwachen Versuchen sogar um den Einzug ins Finale am Samstag (07.08.2021, 13 Uhr, live bei sportschau.de). zittern. Erst im dritten Anlauf machte der Weltmeister von 2017 mit 85,64 m die Qualifikation perfekt.

Ergebnisse Leichtathletik, Speerwurf, Männer, Qualifikation, Gruppe A 1. Q IND Neeraj Chopra 2. Q GER Johannes Vetter 3. Q FIN Lassi Etelätalo 4. ROU Alexandru Novac 5. CZE Vitezslav Vesely Alle Platzierungen

"Das war eine Rhythmusgeschichte. Im dritten Versuch hat es dann einigermaßen geklappt, aber da bin ich etwas weggerutscht", sagte Vetter der ARD. "Knapp 86 m sind keine so schlechte Weite, aber da muss auf Fälle noch was kommen."

Der Olympia-Vierte von Rio 2016, als Thomas Röhler Gold gewann, war zwischen Ende April und Ende Juni bei sieben Wettkämpfen in Serie stets über 91 m geblieben. Zuletzt zeigte seine Formkurve allerdings leicht nach unten.

"Wir werden jetzt alle Hebel in Bewegung setzen und ich werde auch noch mal mit der Psychologin sprechen", sagte der Offenburger. Für Vetter zählt in Tokio nur Gold. "Dafür bin ich hier, dafür kämpfe ich", sagte er nach dem Stotter-Start. Er wäre der vierte deutsche Speerwurf-Olympiasieger nach Gerhard Stöck 1936 in Berlin, Klaus Wolfermann 1972 in München und Röhler.