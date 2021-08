01:03 min | 01.08.2021 | Das Erste Leichtathletik: Rojas mit Weltrekord zu Dreisprung-Gold

Leichtathletik

Leichtathletik bei Olympia: Weltrekord im Dreisprung - Doppel-Gold im Hochsprung

Was für eine Leichtathletik-Session: Bei den Olympischen Spielen in Tokio hat es am Sonntag (01.08.2021) gleich zwei historische Ereignisse gegeben. Nur wenige Minuten vor dem Doppel-Gold im Hochsprung der Männer durch Mutaz Essa Barshim (Katar) und Gianmarco Tamberi (Italien) triumphierte Yulimar Rojas aus Venezuela im Dreisprung der Frauen. Neben ihrer Goldmedaille bejubelte sie auch einen Weltrekord.

Dreisprung (Frauen): Historisches Gold und Weltrekord durch Rojas

Mit einem Weltrekord hat Yulimar Rojas aus Venezuela ihren ersten Olympiasieg im Dreisprung gekrönt. Die zweimalige Weltmeisterin flog im letzten Versuch auf 15,67 Meter. Damit übertrumpfte sie die Bestmarke von Inessa Krawez: Die Ukrainerin war bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften 1995 in Göteborg 15,50 Meter gesprungen. Silber ging mit Landesrekord an die Portugiesin Patricia Mamona (15,01), Bronze an die Spanierin Ana Peleteiro (14,87). Caterina Ibarguen, die Olympiasiegerin von 2016 aus Kolumbien, wurde mit 14,25 Metern dieses Mal nur Zehnte. Neele Eckhardt-Noack (Göttingen) und Kristin Gierisch (Leverkusen) waren in der Qualifikation ausgeschieden.

Ergebnisse Dreisprung: Ergebnisse Finale (Frauen) Gold VEN Yulimar Rojas Silber POR Patricia Mamona Bronze ESP Ana Peleteiro 4. JAM Shanieka Ricketts 5. CUB Liadagmis Povea Alle Platzierungen

Hochsprung (Männer): Tamberi und Barshim triumphieren gemeinsam

Novum im Hochsprung: Erstmals gibt es in der klassischen Disziplin zwei Olympiasieger. Der Italiener Gianmarco Tamberi und Weltmeister Mutaz Essa Barshim aus Katar übersprangen beide 2,37 Meter und scheiterten dann jeweils an 2,39. Da beide die gleiche Anzahl an Fehlversuchen hatten, teilten sie sich den Sieg und erhielten Gold. Dritter wurde der Belarusse Maxim Nedasekau, der ebenfalls auf 2,37 kam. Der 30 Jahre alte Barshim, der 2012 Bronze und 2012 Silber geholt hatte, sicherte Katar damit die zweite olympische Goldmedaille in der Landesgeschichte. Einen Tag zuvor hatte Gewichtheber Fares El-Bakh triumphiert. Ex-Europameister Tamberi hatte nie zuvor eine Olympiamedaille gewonnen.

JuVaughn Harrison (USA), mit dem Ziel angetreten, als erster Leichtathlet seit 1896 Gold sowohl im Hoch- wie im Weitsprung zu holen, kam mit 2,33 Metern auf Rang sieben. Am Montag (02.08.2021, 10.20 Uhr MESZ) hat er im Weitsprung-Finale seine zweite Medaillenchance. Der formschwache Europameister Mateusz Przybylko (Leverkusen) war in der Qualifikation am Freitag (30.07.2021) klar gescheitert. Seit dem Olympiasieg von Dietmar Mögenburg 1984 in Los Angeles hat kein deutscher Hochspringer eine Medaille geholt.

Ergebnisse Hochsprung: Ergebnisse Finale (Männer) Gold ITA Gianmarco Tamberi Gold QAT Mutaz Essa Barshim Bronze BLR Maxim Nedasekau 4. KOR Sanghyeok Woo 5. AUS Brandon Starc Alle Platzierungen

100 m (Männer): Italiener Jacobs sensationell Olympiasieger

Der italienische Sprinter Lamont Marcell Jacobs ist sensationell Olympiasieger über 100 m geworden - und damit Nachfolger von Usain Bolt. Der 26-Jährige setzte sich mit dem Europarekord von 9,80 Sekunden vor Fred Kerley aus den USA (9,84) und dem Kanadier Andre de Grasse (9,89) durch. Zum Artikel

400 m Hürden (Männer): Halbfinal-Aus für deutsches Trio

Das deutsche Trio um Constantin Preis (Sindelfingen) hat das Finale über 400 Meter Hürden verpasst. Der deutsche Meister Preis kam in seinem Halbfinale nach 49,10 Sekunden nicht über Rang vier hinaus, für Luke Campbell und Joshua Abuaku (beide Frankfurt am Main) war trotz persönlicher Bestleistungen von 48,62 sowie 49,93 Sekunden Endstation. Norwegens "Wunderläufer" Karsten Warholm und Herausforderer Rai Benjamin trafen bereits im Halbfinale aufeinander, der Weltmeister und Weltrekordler setzte sich mit 47,30 Sekunden dabei knapp vor dem US-Amerikaner (47,37) durch.