Leichtathletin Lückenkemper nicht über 100 Meter am Start

Die frühere Europameisterschafts-Zweite Gina Lückenkemper ist bei den Olympischen Spielen in Tokio über 100 Meter nicht an den Start gegangen. Als Ersatz für die verletzten Sprinterinnen Lisa Mayer (Wetzlar) und Lisa Nippgen (Mannheim) war die 24 Jahre alte Berlinerin kurzfristig in das Olympia-Aufgebot des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV) nachgerückt. DLV-Cheftrainerin Annett Stein hatte einen Doppelstart von Lückenkemper, die wegen einer Muskelverletzung rund zwei Monate aussetzen musste, zuvor schon eher ausgeschlossen und einen Einsatz in der Sprint-Staffel avisiert. | 30.07.2021 05:22