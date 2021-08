07:29 min | 04.08.2021 | Das Erste Schwimmen: Beck im Freiwasser über 10 km Olympia-Fünfte Erst im Schlussspurt des olympischen Freiwasserschwimmens muss Leonie Beck abreißen lassen. Auch Finnia Wunram verpasst eine Medaille.

Schwimmen

Leonie Beck nach furiosem Freiwasserschwimmen ohne Olympia-Medaille

Bei einer der frühesten Entscheidungen der Olympischen Spiele in Tokio waren die deutschen Schwimmerinnen Leonie Beck und Finnia Wunram zwar hellwach, im Kampf um die Medaillen gingen sie am Ende aber leer aus. Gegen halb neun Ortszeit kam das deutsche Freiwasser-Duo am Mittwoch (04.08.2021) nach zehn Kilometern auf den Plätzen fünf und zehn ins Ziel.

25 Schwimmerinnen sprangen früh am Morgen um halb sieben ins Wasser im Odaiba Marine Park. Sieben Runden á 1,4 Kilometer auf einem mit Bojen abgesteckten Kurs waren zu absolvieren. Die WM-Dritte Leonie Antonia Beck aus Würzburg schwamm von Beginn des Rennens an in der Spitzengruppe mit, in der auch die Favoritinnen Haley Anderson aus den USA und die Chinesin Xin Xin aus China sowie die Olympiasiegerin von Rio 2016, Sharon van Rouwendaal aus den Niederlanden, zu finden waren.

Auf der vorletzten Runde setzte sich die 24-jährige Deutsche an die Spitze des Feldes, um sich eine gute Ausgangsposition für die Schlussphase des Rennens zu sichern. Als die Glocke für die Schlussrunde geläutet wurde, lag Beck zwei Sekunden vor Ashley Twichell aus den USA und der Brasilianerin Ana Marcela Cunha. Auf den letzten 500 Metern wurden die letzten Kraftreserven mobilisiert: Die Konkurrenz zog der Deutschen entscheidend einige Meter davon. Doppel-Weltmeisterin Cunha gewann in 1:59:30,8 Stunden Gold vor van Rouwendaal und der Australierin Kareena Lee. Mit 4,3 Sekunden Rückstand schlug Beck im Ziel als Fünfte an, zur Bronzemedaille fehlten ihr nur 2,6 Sekunden.

Wunram starke Zehnte

Finnia Wunram aus Magdeburg, die ebenfalls über mehr als die Hälfte des Rennens in der Spitzengruppe mit dabei war, hatte am Ende des Rennens nicht mehr genug zuzusetzen. Sie konnte nicht an den Top-Schwimmerinnen dranbleiben und belegte bei einer Wassertemperatur von 29,3 Grad Celsius mit gut 90 Sekunden Rückstand Platz zehn.

Ergebnisse Freiwasserschwimmen, 10 km, Frauen, Rennen Gold BRA Ana Marcela Cunha Silber NED Sharon van Rouwendaal Bronze AUS Kareena Lee 4. HUN Anna Olasz 5. GER Leonie Antonia Beck 10. GER Finnia Wunram Alle Platzierungen

Diskussionen über die Wasserqualität

Vor den Wettkämpfen war bereits befürchtet worden, dass das Wasser in der Bucht von Tokio keine optimalen Bedingungen für den Schwimm-Marathon hergibt. Vor allem die erwarteten hohen Wassertemperaturen und ein hohes Bakterienaufkommen ließen nichts Gutes erwarten, aber nach den ersten Trainingseinheiten bestätigten sich diese Eindrücke nicht. "Die Wasserqualität ist sogar besser als der Standard", berichtete Beck. Nur die schlechten Sichtverhältnisse seien alles andere als optimal: "Wenn man direkt hinter jemandem schwimmt, sieht man gerade noch die Luftblasen des Beinschlags, aber ansonsten ist die vorweg Schwimmende schnell mal weg".