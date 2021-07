Nachrichten

Macron verspricht: 2024 Olympia-Eröffnung auf der Seine

Die Eröffnungsfeier für die Olympischen Spiele in drei Jahren werden nach den Worten von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron auf der Seine in Paris stattfinden. Es solle eine Zeremonie geben, die "wirklich einmalig und revolutionär" sei, sagte der 43-Jährige der "L'Équipe". Es müssten noch viele Einzelheiten für die Feier in der französischen Hauptstadt geklärt werden, sagte der Staatschef. Die Feier werde "auf Lastkähnen auf der Seine stattfinden, dabei werden auch die Ufer genutzt und alles, was die Seine als städtischen Rahmen bietet." Die Zeremonie sei am 26. Juli 2024 geplant. | 24.07.2021 21:10