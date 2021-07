01:00 min | 28.07.2021 | Das Erste Japan: Olympia-Stimmung geht bergauf

Tokio

Medaillenregen und Top-Quoten: Japan feiert seine Spiele - zu Hause

von Matthias Heidrich

Ein japanischer Medaillenregen an den ersten Wettkampftagen und hohe Einschaltquoten: Trotz aller Kritik und steigender Corona-Zahlen breitet sich in Tokio und dem ganzen Land Olympia-Begeisterung aus. Die Japaner feiern ihre Spiele - nicht an den Sportstätten, dafür aber zu Hause.

Die Menschentraube an Bewunderern war schon recht stattlich, die Kei Nishikori am Mittwoch (28.07.2021) im Ariake Tennis Park hinter sich herzog. Der japanische Tennisstar hatte gerade mit einem Zweisatzsieg gegen Ilja Iwaschka aus Belarus das Viertelfinale erreicht und schlich nun sichtlich gezeichnet von seinem Zwei-Stunden-Match in der Hitze Tokios Richtung Umkleidekabine.

Fotografen, Journalisten, aber auch Volunteers und Sicherheitskräfte folgten und filmten ihrem Helden auf Schritt und Tritt. Die japanische Zurückhaltung ging ein bisschen über Bord und es wurde etwas sichtbar, was im Tokioer Notstand und in den leeren Wettkampfstätten eher schwer auszumachen ist - die Olympia-Begeisterung der Einheimischen.

Menschen bleiben zu Hause

Sie findet ansonsten eher in den japanischen Wohnzimmern statt - notgedrungen. Die Corona-Infektionszahlen in der Millionen-Metropole sind auf einen neuen Höchststand gestiegen. Am Mittwoch meldete die Hauptstadt 3.177 neu Infizierte binnen eines Tages. Die japanische Regierung hat die Bevölkerung dazu aufgerufen, zu Hause zu bleiben und die Spiele im Fernsehen zu verfolgen. Und das tun viele Japaner, obwohl auch eine gewisse Corona-Müdigkeit zu verzeichnen ist.

"Die Japaner sind begeistert von den Spielen"

Allein die Eröffnungsfeier im praktisch leeren Olympiastadion in Tokio seien von mehr als 70 Millionen Menschen vor den Bildschirmen verfolgt worden, teilten die Organisatoren mit. Die durchschnittliche Einschaltquote lag nach japanischen Angaben im Großraum Tokio bei 56,4 Prozent. Höher sei die Resonanz nur bei den ersten Tokio-Spielen 1964 gewesen. Vor 57 Jahren war ein Marktanteil von 61,2 Prozent erreicht worden. "Die Japaner sind begeistert von den Spielen", erklärte der Sprecher des Organisationskomitees, Masa Takaya.

Gastgeber mit starker Medaillenbilanz

Die japanischen Sender berichten stundenlang fast ausschließlich über die eigenen Athleten. Und die schlagen sich in den ersten Tagen der Spiele herausragend. Nach fünf Wettkampftagen mit Entscheidungen führen die Gastgeber den Medaillenspiegel an. Zwölf Mal Gold, vier Mal Silber und fünf Mal Bronze können sich sehen lassen.

Der Zeitplan mit zahlreichen Judo-Entscheidungen zu Beginn der Spiele kam den Gastgebern zweifellos entgegen. Im ehrwürdigen Kampfsportzentrum Nippon Budokan hat Japan bereits fünf Goldmedaillen, einmal Silber und einmal Bronze abgeräumt. Aber auch die Olympiasiege von Momiji Nishiya und Yuot Horigome im Skateboard haben für viel Aufsehen gesorgt. Die sportbegeisterten Japaner werden vielleicht nicht vor Ort sein, wenn ihre Athleten weiteres Edelmetall einsammeln, einschalten werden sie aber in jedem Fall.

Medaille für Tennisstar Nishikori schwer

Tennisstar Nishikori schlägt am Donnerstag (29.07.2021) wieder im Olympia-Programm auf. 2016 in Rio hatte er Bronze für Japan geholt. Ob der 31-Jährige auch bei den Spielen in seinem Heimatland aufs Podium klettern darf, ist allerdings äußerst fraglich. Er trifft im Viertelfinale auf den Weltranglisten-Ersten und absoluten Goldfavoriten Novak Djokovic. Und der kennt sich noch viel besser mit Menschentrauben aus.