Nachrichten

Mehrere Bänderrisse: Verletzter Karateka Horne muss operiert werden

Karateka Jonathan Horne hat bei seinem Vorrunden-Aus am Samstag (07.08.2021) mehrere Bänderrisse im rechten Ellenbogen erlitten. Das ergab eine MRT-Untersuchung in Tokio am Sonntag (08.08.2021), wie der Sportdirektor des Deutschen Karate Verbandes, Christian Grüner, mitteilte. "Durch das Ausrenken des Ellenbogengelenks wurde der Bandapparat und auch der Muskelansatz Oberarm/Unterarm in Mitleidenschaft gezogen", berichtete Grüner. Horne müsse nach seiner Abreise aus Japan operiert werden und könne nach etwa sechs bis acht Wochen wieder mit dem Training beginnen. | 08.08.2021 05:47