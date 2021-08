Nachrichten

Mexikos Fußballer gewinnen Olympia-Bronze gegen Gastgeber Japan

Mexikos Fußballer haben bei den Olympischen Spielen in Tokio die Bronzemedaille gewonnen. Im kleinen Finale setzten sich die Mexikaner am Freitag (06.08.2021) gegen Olympia-Gastgeber Japan mit 3:1 (2:0) durch. Sebastian Cordova in der 17. Minute per Foulelfmeter, Johan Vasquez (22.) und Alexis Vega (58.) trafen zum souveränen Sieg. Kaoru Mitoma (78.) erzielte den einzigen Treffer für Japan. Im Finale am Samstag stehen sich Brasilien und Spanien gegenüber. | 06.08.2021 13:30