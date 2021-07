Nachrichten

Mit dem Schnellzug: Deutsche Fußballer im neuen Teamhotel angekommen

Nach dem 3:2-Zittersieg gegen Saudi-Arabien sind die deutschen Olympia-Fußballer mit dem Zug ins neue Teamhotel nach Sendai gereist - rund 350 Kilometer nördlich von Tokio. Die DFB-Auswahl bestreitet in der benachbarten Stadt Rifu am Mittwoch (10 Uhr) das entscheidende Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste. Das DFB-Team braucht einen Sieg, um das Viertelfinale zu erreichen - andernfalls buchen die Ivorer das Ticket für die Runde der letzten Acht. Die Zugfahrt legte die deutsche Auswahl mit dem Shinkansen zurück. Die japanischen Hochgeschwindigkeitszüge mit Spitzengeschwindigkeiten von mehr als 300 Kilometern in der Stunde sind der Stolz der Nation. | 26.07.2021 09:36