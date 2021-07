Nachrichten

Mountainbike: Deutsche Fahrer ohne Chance auf eine Medaille

Die deutschen Mountainbiker konnten in Tokio nicht um die Medaillen mitkämpfen. Der 39 Jahre alte Routinier Manuel Fumic (Kirchheim/Teck) landete bei seiner fünften und letzten Olympia-Teilnahme auf Rang 28. Maximilian Brandl (Wombach) kam auf dem Izu MTB Course als 21. ins Ziel. Der Sieg ging an den Briten Thomas Pidcock. Der 21-jährige setzte sich vor dem WM-Zweiten Mathias Flückiger aus der Schweiz durch. Der Spanier David Valero holte knapp vor Rio-Olympiasieger Nino Schurter aus der Schweiz Bronze. Der niederländische Mitfavorit Mathieu van der Poel musste das Rennen nach einem Sturz vorzeitig beenden. | 26.07.2021 09:38