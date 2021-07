Nachrichten

NADA: Keine positiven Doping-Tests bei deutschen Startern

Vor Beginn der Olympischen Spiele in Tokio hat es bei den Doping-Kontrollen unter den 438 deutschen Olympia-Starterinnen und -Startern bislang noch keinen positiven Test gegeben. Das teilte Andrea Gotzmann, Vorsitzende der Nationalen Deutschen Anti-Doping-Agentur (NADA), am Donnerstag (22.07.2021) in Bonn mit. "Die Ergebnisse, die wir aus diesen Tests erhalten haben, sind bisher alle negativ gewesen." Einige wenige Ergebnisse würden aber noch ausstehen. | 22.07.2021 11:34