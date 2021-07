Nachrichten

Nach Dopingfällen: Kein Olympia-Start des russischen Rudervierers

Der russische Männer-Doppelvierer wird nicht an der olympischen Ruderregatta teilnehmen. Diese Entscheidung traf der russische Ruderverband nach zwei vor wenigen Tagen bekannt gewordenen positiven Dopingtests bei den Crew-Mitgliedern Nikita Morgatschjow und Pawel Sorin. Kurzfristig sei es nicht möglich, das umgebaute Team auf einen erfolgreichen Wettkampf vorzubereiten. Das hätten eingehende Test mit Ersatzleuten ergeben. Wie der Weltverband FISA am Sonntag (18.7.21) mitteilte, soll stattdessen die Crew aus Litauen an den Start gehen. | 18.07.2021 16:02