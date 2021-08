Nachrichten

Nach Olympia: Boxerin Nadine Apetz beendet Karriere

Nach ihrem Aus im Achtelfinale des olympischen Box-Wettbewerbs hat Nadine Apetz ihr Karriereende verkündet. "Dieses Feuer aufrechtzuerhalten, jetzt, da es vorbei ist, ist schwer. Entweder macht man Boxen mit dem ganzen Herzen oder gar nicht", sagte sie in einem Instagram-Interview mit der Deutschen Sporthilfe. Deswegen sei "die Entscheidung, die große Bühne des Boxens zu verlassen, die richtige". Dieser Schritt habe nichts mit ihrer Niederlage gegen die Inderin Lovlina Borgohain zu tun. Apetz hatte in Tokio als erste deutsche Boxerin überhaupt an Olympischen Spielen teilgenommen. | 03.08.2021 19:27