Gold und Silber - Nächste Sternstunde für deutsche Dressurreiter

Die deutschen Dressurreiter sind einsame Spitze: Einen Tag nach der Goldmedaille in der Teamdressur haben Jessica von Bredow-Werndl und Isabell Werth am Mittwoch (28.07.2021) in der Einzel-Kür für eine weitere Sternstunde gesorgt.

Von Bredow-Werndl gewann bei ihrer ersten Olympia-Teilnahme Einzelgold, Werth holte Silber.

Sahnehäubchen von Bredow-Werndl

Von Bredow-Werndl mit Dalera bot eine Traumkür, spielerisch leicht schwebten Pferd und Reiter durch das Dressur-Viereck. Es war faszinierend wie harmonisch die 35-jährige Oberbayerin und ihre Stute die Kür meisterten. Für den sagenhaften Auftritt bekamen sie von den Preisrichtern sagenhafte 91.732 Prozentpunkte. "Ich war voll im Tunnel. Habe mich in die Aufgabe reingefühlt und dann kam immer mehr Sicherheit. Ich bin voll happy."

Damit legte von Bredow-Werndl die Messlatte für die erfolgreichste Reiterin der Welt, Isabell Werth, extrem hoch. Die 52-Jährige antwortete im Sattel ihrer Ausnahmestute Bella Rose mit einem fantastischen Auftritt, die Punktrichter gaben 89.657 Prozentpunkte und sahen von Bredow-Werndl leicht vorn. "Ich hab gedacht, ich hab es. Am Ende war es knapp vorbei", sagte Werth im ZDF. Sie verpasste mit Silber die Krönung zur erfolgreichsten deutschen Olympionikin. Mit sieben Goldmedaillen bleibt sie knapp hinter Birgit Fischer (Kanu/8 x Gold).