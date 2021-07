11:50 min | 25.07.2021 | Das Erste Turnen: Seitz und Co. im Team-Vorkampf mit Höhen und Tiefen

Turnen

Nur Seitz und Bui können noch um Olympia-Medaillen turnen

Die US-Amerikanerinnen sind mit Star-Turnerin Simone Biles als zweitbestes Mehrkampf-Team in den olympischen Turnwettbewerb in Tokio gestartet. Das deutsche Quartett mit Elisabeth Seitz, Kim Bui, Pauline Schäfer-Betz und Sarah Voss verpasste am Sonntag (25.07.2021) dagegen das Finale der besten Acht. Seitz qualifizierte sich für ein Einzel und - wie Bui - für das Mehrkampf-Finale.

Zum Wettkampfauftakt konnte nur Seitz am Stufenbarren ein deutliches Zeichen setzen und mit Platz sieben als beste des deutschen Quartetts ins Einzel-Finale einziehen. Am Schwebebalken lief es dagegen nicht ganz so rund. In den nächsten beiden Disziplinen musste das Team deutlich nachlegen, denn die Riege des Deutschen Turner-Bundes war von Rang drei auf sieben abgerutscht. Zwar gelang am Boden eine überzeugendere Vorstellung, doch die Punkte reichten nur für Zwischenrang zehn.

Auch am Pferd blieben die deutschen Turnerinnen nicht ganz fehlerfrei. Deshalb verpassten Seitz, Bui, Schäfer-Betzund Voss mit 161,162 Punkten als Neunte am Ende ganz knapp den Final-Wettbewerb um Edelmetall. Im Team flossen vor allem bei Voss nach dem enttäuschenden Aus Tränen. Aber es gab auch gute Nachrichten: Seitz konnte sich mit 54,232 Punkten und Bui mit 53,398 Punkten für das Mehrkampffinale im Einzel qualifizieren.

Ergebnisse Kunstturnen, Mehrkampf Mannschaft, Frauen, Qualifikation 1. Q ROC Wladislawa Urasowa / Angelina Melnikowa / Viktoria Listunowa / Liliia Akhaimowa 2. Q USA Sunisa Lee / Jordan Chiles / Grace McCallum / Simone Biles 3. Q CHN Yushan Ou / Yufei Lu / Jin Zhang / Xijing Tang 4. Q FRA Carolann Heduit / Marine Boyer / Aline Friess / Melanie de Jesus dos Santos 5. Q BEL Jutta Verkest / Nina Derwael / Lisa Vaelen / Maellyse Brassart 9. GER Pauline Schäfer-Betz / Sarah Voss / Elisabeth Seitz / Kim Bui Alle Platzierungen Kunstturnen, Stufenbarren, Frauen, Qualifikation 1. Q BEL Nina Derwael 2. Q USA Sunisa Lee 3. Q ROC Anastasiia Iliankowa 4. Q ROC Angelina Melnikowa 5. ROC Wladislawa Urasowa 7. Q GER Elisabeth Seitz 24. GER Kim Bui 27. GER Sarah Voss 66. GER Pauline Schäfer-Betz Alle Platzierungen

US-Superstar Biles beim Olympia-Start mit kleinen Schwächen

Alle Medaillenchancen wahrte dagegen die viermalige Olympiasiegerin Simone Biles, obwohl sie am Boden, beim Sprung und am Schwebebalken Schwächen zeigte und beim Sprung auch auf den von ihr neu kreierten Jurtschenko mit doppeltem Rückwärts-Salto gebückt verzichtete. Die 24-Jährige übernahm dennoch die Führung in der Mehrkampf-Einzelwertung mit 57,731 Punkten vor der Brasilianerin Rebeca Andrade (57,399).

Simone Biles wahrte auch am Stufenbarren ihre Medaillenchance.

Die USA, Olympiasieger von Rio de Janeiro 2016, mussten sich in der Qualifikation in Tokio mit 170,562 Punkten und Platz zwei hinter den Athletinnen des russischen Olympia-Komitees begnügen. Die Russinnen sammelten im Vierkampf aus Schwebebalken, Sprung, Stufenbarren und Boden 171,629 Punkte. Als Dritte wussten auch die Chinesinnen (166,863) zu überzeugen.

Rekordturnerin Oksana Chusovitina sagt "Bye bye"

Nach acht Olympischen Spielen hat die frühere deutsche Turnerin Oksana Chusovitina in Tokio mit 46 Jahren und unter Tränen endgültig die Turn-Bühne verlassen. Mit stehend dargebrachten Ovationen bereiteten Volunteers, Konkurrentinnen und Trainer der Usbekin einen emotionalen Abschied.

"Ich bin jetzt zufrieden und nicht zufrieden, weil ich meinen Sprung gemacht habe, egal ob Finale oder nicht, aber ich habe Tschüss gesagt. Aber in meinem Herz tut es ein bisschen weh", sagte sie.