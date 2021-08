01:06 min | 06.08.2021 | Das Erste Spektakulär, kurios, witzig - Olympische Spiele in Tokio Der besondere Rückblick auf die Olympischen Sommerspiele in Tokio.

Abschlussfeier

Olympia-Abschlussfeier 2021 in Tokio: Alle Infos zur Zeremonie

Mit der Abschlussfeier gehen die Olympischen Spiele in Tokio am Sonntag (08.08.2021) zu Ende. Wie schon bei der Eröffnungsfeier und bei den Wettkämpfen wird auch die finale Zeremonie im Zeichen der Corona-Pandemie stehen und anders ablaufen, als man es von den Feierlichkeiten der vergangenen Spiele gewohnt war.

Wo und wann wird die Abschlussfeier übertragen?

Die Abschlusszeremonie der Olympischen Spiele findet am Sonntag ab 13.00 Uhr MESZ statt. Sie können die Feier in der Sportschau im Ersten oder im Livecenter bei sportschau.de sehen.

Wer darf ins Olympiastadion?

Zuschauer sind auch bei der Abschlussfeier nicht erlaubt. So werden auf den Rängen des 68.000 Personen fassenden Olympiastadions von Tokio wie schon bei der Eröffnungsfeier nur Offizielle anwesend sein.

Sicher ist bereits, dass statt des japanischen Kaisers dessen jüngerer Bruder und Kronprinz Akishino an der Zeremonie teilnehmen wird. Kaiser Naruhito hatte die Spiele vor gut zwei Wochen für eröffnet erklärt.

Werden Athleten an der Abschlussfeier teilnehmen?

Ja. Knapp 11.000 Athletinnen und Athleten haben in Tokio an den Sommerspielen teilgenommen. Viele von ihnen sind aber schon lange nicht mehr in Japan. Das strenge Hygienekonzept der Organisatoren sah vor, dass die Olympia-Teilnehmer 48 Stunden nach ihrem jeweiligen Wettkampf das Land verlassen mussten. So werden maximal ein paar Tausend Sportler ins Stadion einlaufen.

Wer trägt die deutsche Fahne?

Bei der Schlussfeier darf Kanu-Olympiasieger Ronald Rauhe die deutsche Fahne ins Olympiastadion tragen. Das erfuhr der 39-Jährige nach seinem Goldrennen mit dem Kajak-Vierer am Samstag (07.08.2021). "Eine Fahne ins Stadion zu tragen, ist für mich die Krönung zusätzlich zu dem, was ich hier in der Hand halte", sagte Rauhe, bevor ihm die Tränen kamen.

Für den Routinier war es bei seinen sechsten und letzten Olympischen Spielen die zweite Goldmedaille nach dem Triumph im K2 2004 in Athen. Insgesamt hat er fünf Medaillen gewonnen, die erste mit Bronze vor 21 Jahren in Sydney.

Welche Details sind bekannt?

Wie schon bei der Eröffnungsfeier wird es ein Programm mit verschiedenen künstlerischen Darbietungen geben. In einem Segment soll den Opfern von Tragödien wie etwa dem Atombombenabwurf 1945 in Hiroshima gedacht werden. Die Bitte Hiroshimas, auch während der Spiele am Jahrestag des Abwurfs (6. August) eine Schweigeminute abzuhalten, hatte das Internationale Olympische Komitee (IOC) abgelehnt.

Wie bei jeder Abschlussfeier wird zudem die olympische Flagge eingeholt und an den kommenden Gastgeber übergeben. 2024 wird die französische Hauptstadt Paris Austragungsort der Spiele der XXXIII. Olympiade sein.

Tony Estanguet, der Organisationschef von Paris, kündigte bereits an, dass am Sonntag am Eiffelturm "die größte jemals gehisste Fahne" zu sehen sein wird. Sie soll 90 Meter hoch, 60 Meter breit und damit fast doppelt so groß sein, wie die laut "Guiness Buch der Rekorde" bisher größte Flagge in den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Zudem werden traditionell die Olympische Hymne, die Hymne Griechenlands und des Gastgebers gespielt. Am Ende der Zeremonie spricht IOC-Präsident Thomas Bach das Schlusswort. Mit der Löschung des Olympischen Feuers sind die Spiele endgültig beendet.

Unter welchem Motto steht die Zeremonie?

Tokio will mit den Feiern zur Eröffnung und zum Abschluss der Olympischen Spiele sowie der anschließenden Paralympics einen Mutmacher gegen Corona um die Welt senden. Alle vier Zeremonien stehen unter dem gemeinsamen Motto "Moving Forward" (vorwärts gehen). Das Konzept für die Abschlussfeier der Olympischen Spiele trägt das Motto "Worlds We Share" (Welten, die wir teilen).

Und sonst?

Während der Zeremonie finden noch zwei Siegerehrungen statt. Es werden die Medaillen für die Marathonläuferinnen und -läufer übergeben.