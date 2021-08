02:00 min | 02.08.2021 | Das Erste Beachvolleyball: Thole/Wickler stehen im Olympia-Viertelfinale

Olympia: Beach-Duo Thole/Wickler zieht ins Viertelfinale ein

Julius Thole und Clemens Wickler sind Laura Ludwig und Margareta Kozuch ins Viertelfinale des olympischen Beachvolleyball-Turniers gefolgt. Die WM-Zweiten besiegten im Achtelfinale das amerikanische Duo Jacob Gibb/Tri Bourne.

Die Hamburger behielten am Montag (02.08.2021) gegen die Weltranglisten-Vierten mit 2:1 (17:21, 21:15, 15:11) die Oberhand. Bei ihrer Olympia-Premiere in Tokio zählen sie nun gleich zu den Medaillenkandidaten. Die Runde der letzten Acht wird am Mittwoch ausgespielt. Dort kommt es zu einer Neuauflage des WM-Finals von vor zwei Jahren in Hamburg, als Thole/Wickler den Russen Wjatscheslaw Krasilnikow und Oleg Stojanowski knapp 1:2 unterlegen waren.

Gegen Gibb/Bourne kamen Thole/Wickler schleppend in die Partie. Wegen einer Corona-Infektion von Gibbs regulärem Partner Taylor Crabb spielt das US-Duo zwar erst seit Kurzem zusammen. Was den beiden an Abstimmung fehlte, machten sie aber mit Einsatz wett und gingen beim 5:3 zuerst mit zwei Zählern in Führung. Es blieb lange eng, ehe sich Team USA gegen Ende des Satzes einen Vorteil erarbeitete. Einen Satzball konnten Thole/Winkler abwehren, dann war Durchgang eins unter den Augen des DOSB-Präsidenten Alfons Hörmann verloren.

Lockerheit und Freude kehren zurück

Unbeeindruckt von dem Rückschlag gingen Thole/Wickler beim 4:2 im zweiten Durchgang erst mit zwei, beim 8:5 mit drei und beim 12:8 schließlich mit vier Punkten in Führung. Die Lockerheit und Freude, die sie in ihren ersten Olympia-Partien so ausgezeichnet hatte, trug sie zum Satzgewinn. Im entscheidenden Durchgang nutzten sie schließlich den zweiten Matchball zum Einzug in die nächste Runde

Ludwig/Kozuch sind am Dienstag gefordert

Bei den Frauen sind Rio-Olympiasiegerin Laura Ludwig und ihre Partnerin Margareta Kozuch noch im Rennen um olympisches Edelmetall. Sie kämpfen am Dienstag gegen das US-Duo April Ross/Alix Klineman um den Einzug ins Halbfinale. Ludwig/Kozuch hatte die Runde der letzten Acht durch ein 2:1 (21:19, 19:21, 16:14) gegen die Brasilianerinnen Agatha Bednarczuk und Eduarda Santos Lisboa erreicht.