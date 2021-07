Tagesvorschau

Olympia: Das sind heute die Höhepunkte in Tokio

Was wird heute - am Donnerstag, den 29. Juli 2021 - wichtig bei den Olympischen Spielen in Tokio? Die Highlights des Tages im Überblick.

Ab 00.30 Uhr - Golf: 1. Runde (Männer)

Im Kasumigaseki Country Club in der Stadt Kawagoe nordwestlich von Tokio spielen die Golfer die erste von insgesamt vier Runden.

Ab 02.00 Uhr - Schießen: Qualifikation und Finals

Monika Karsch feierte mit der Sportpistole in Rio 2016 Silber. Wie Teamkollegin Doreen Vennekamp muss sie in Tokio zuerst durch die Qualifikation. Im Trap fällt bei Frauen und Männern bereits die Entscheidung.

Ab 02.50 Uhr - Rudern: Leichter Doppelzweier, Finale (Männer)

Jonathan Rommelmann (Krefeld) und Jason Osborne (Mainz) fahren um die Gold-Medaille mit.

Ab 03.00 Uhr - Radsport: BMX-Rennen

Spektakel ist garantiert, wenn die BMX-Fahrerinnen und -Fahrer auf die Strecke gehen. Frauen und Männer treten jeweils in den Viertelfinals gegeneinander an.

Ab 03.30 Uhr - Schwimmen: 5 Entscheidungen

Über 800 m Freistil will sich Florian Wellbrock seinen Traum von einer Olympia-Medaille erfüllen. Im Vorlauf schwamm der 23-Jährige in deutscher Rekordzeit auf Rang zwei. Kann er im Finale noch nachlegen?

Ab 04.00 Uhr - Judo: Halbschwergewicht (Frauen)

Anna-Maria Wagner startet als Weltmeisterin (bis 78 Kilogramm) in das olympische Turnier. Der Kampf um Gold ist für 11.38 Uhr angesetzt.

Ab 04.45 Uhr - Hockey: Südafrika - Deutschland (Männer)

Die deutschen Hockey-Herren können nach dem wichtigen Erfolg über Großbritannien selbstbewusst in das vorletztes Gruppenspiel gehen: Gegner ist Südafrika.

Ab 07.00 Uhr - Kanuslalom, Canader-Einer (Frauen)

Andrea Herzog will sich im Halbfinale gut präsentieren, um im Finale ab 08.45 Uhr um eine Medaille fahren zu können.

Ab 08.00 Uhr - Beachvolleyball (Frauen)

Sie wollen noch ins Achtelfinale: Dafür müssen Karla Borger und Julia Sude gegen Katja Stam/Raisa Schoon (Niederlande) im letzten Vorrundenspiel in der Gruppe A einen Sieg holen.

Ab 09.00 Uhr - Tischtennis Einzel-Halbfinale (Männer)

Dimitrij Ovtcharov kämpft gegen Ma Long um den Einzug ins Finale.

Ab 11.00 Uhr - Tennis mit Zverev

Alexander Zverev spielt gegen Jeremy Chardy (Frankreich) um den Einzug ins Halbfinale.

Ab 12.50 Uhr - Turnen: Mehrkampffinale Einzel (Frauen)

Elisabeth Seitz und Kim Bui hoffen nach dem schlechten Abschneiden mit der Mannschaft im Einzel auf eine gute Platzierung.

Ab 12.55 Uhr - Fechten: Florett Mannschaft (Frauen)

Die Florett-Frauen ermitteln die Olympiasiegerinnen im Team-Wettbewerb.

Ab 13.00 Uhr - Tischtennis: Einzel Finale (Frauen)

Im Tischtennis wird im Einzel der Frauen um die Medaillen gespielt.