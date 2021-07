Tagesvorschau

Olympia: Das waren die Höhepunkte in Tokio am Mittwoch, 28. Juli 2021

Was war am Mittwoch, den 28. Juli 2021, wichtig bei den Olympischen Spielen in Tokio? Die Highlights des Tages im Überblick. Alle Zeiten sind deutscher Zeit.

Ab 2.18 Uhr - Rudern: 6 Medaillenrennen

Bei Frauen und Männern werden im Doppelzweier, Doppelvierer und Vierer ohne die Medaillen vergeben. Im Doppelvierer der Frauen fährt das deutsche Team um Gold mit. Für den Deutschen Ruderverband (DRV) ist es nach der zweitägigen Pause aufgrund von Unwetterwarnungen die erste Chance auf Edelmetall bei den Sommerspielen.

Ab 3.00 Uhr - Basketball: Nigeria - Deutschland

Zweiter Auftritt der deutschen Korbjäger: Nach der Niederlage gegen Italien ist nun Nigeria der Gegner. Im Falle einer weiteren Niederlage könnte die deutsche Mannschaft nur noch theoretisch ins Viertelfinale kommen.

Ab 3.41 Uhr - Schwimmen: 5 Entscheidungen

Das 200-Meter-Freistil-Rennen bei den Frauen und die 4 x 200 Meter-Freistil-Staffel der Männer stehen unter anderem im Fokus. Besonders spannend dürften aber die 1.500 Meter Freistil mit Sarah Köhler werden. Für eine Medaillenchance muss Köhler wohl ihren deutschen Rekord (15:48,83) knacken.

Ab 4.00 Uhr - Tennis mit Alexander Zverev

Im Einzel werden die Achtelfinals ausgetragen, im Doppel bereits die Runde der letzten Acht. Alexander Zverev ist in beiden Wettbewerben im Einsatz. Im Einzel gegen Nikolos Bassilaschwili, im Doppel an der Seite von Jan-Lennard Struff gegen Austin Krajicek und Tennys Sandgren.

Ab 4.25 - Säbel Mannschaft - Finale

Das deutsche Säbel-Team mit Max Hartung, Matyas Szabo und Benedikt Wagner will die ersehnte Medaille holen. Im Viertelfinale trifft das Trio auf Russland, danach könnte der Gegner Südkorea heißen.

Ab 4.30 Uhr - Radsport: Einzelzeitfahren

Zunächst steigen die Frauen im Kampf gegen die Uhr aufs Rad. Lisa Brennauer hat hier deutsche Medaillenhoffnungen. Ab 07.00 Uhr starten dann die Männer in den Zeitfahrkurs. Maximilian Schachmann und Nikias Arndt würden sich schon über einen Rang unter den Top Ten freuen.

Ab 5.15 Uhr - Hockey: Deutschland - Irland (Frauen)

Dritter Auftritt der deutschen Hockey-Damen in Tokio: Gegner ist das Team von der Grünen Insel. Gibt es auch den dritten Sieg?

Ab 8.00 Uhr - Wasserspringen: Synchronspringen 3m (Männer)

Jeweils zwei Athleten zeigen ihre Künste vom Dreimeter-Brett. Fahnenträger Patrick Hausding, der seine vierten olympischen Spiele bestreitet, geht mit Lars Rüdiger an den Start.

Ab 10.00 Uhr - Basketball: Entscheidung im 3x3

Keine Pausen, spektakuläre Moves - das neue 3x3-Basketball ist schon jetzt die Entdeckung dieser Olympischen Spiele. Bei Frauen und Männern werden die Medaillen vergeben. Zunächst stehen die Halbfinals an, später die Partien um Platz 3 sowie die Endspiele.

Ab 10.00 Uhr - Fußball: Deutschland - Elfenbeinküste

Die deutschen Fußballer müssen gegen die Elfenbeinküste gewinnen, um das Viertelfinale zu erreichen.

Ab 10.30 Uhr - Reiten: Finale Dressur Einzel

In der Grand Prix Kür fällt die Entscheidung, wer sich zum Olympiasieger in der Dressur krönt. Nach der überlegenen Vorstellung im Kampf um Mannschaftsgold, sind die drei deutschen Reiterinnen auch im Einzel die Medaillenkandidatinnen.

Ab 11.00 Uhr - Rugby: Finale (Männer)

Die Rugby-Spieler aus Fidschi holten 2016 in Rio das erste Olympia-Gold der Geschichte für ihr Land. Wer ist dieses Mal erfolgreich?

Ab 12.15 Uhr - Turnen: Mehrkampf-Finale (Männer)

Wer ist der beste Allrounder bei den Turnern? Aus der deutschen Riege sind Lukas Dauser und Philipp Herder dabei.

Ab 14.30 Uhr - Handball: Frankreich - Deutschland (Männer)

In ihrem dritten Vorrundenspiel trifft die DHB-Auswahl auf Frankreich. Bislang gab es einen Sieg und eine Niederlage.