Tagesvorschau

Olympia: Das waren heute die Höhepunkte in Tokio am 26. Juli 2021

Was war wichtig bei den Olympischen Spielen in Tokio am 26. Juli 2021? Die Highlights des Tages im Überblick.

Ab 23.30 Uhr (25.7.) - Triathlon (Männer)

Im Odaiba Marine Park ermitteln die Männer über 1,5 km Schwimmen, 40 km Radfahren und 10 km Laufen den Olympiasieger im Triathlon. Für das deutsche Team gehen Jonas Schomburg (Hannover) und Justus Nieschlag (Lehrte) an den Start.

Ab 2.30 Uhr - Hockey: Deutschland - Belgien (Männer)

Nach dem Kantersieg zum Auftakt wartet ein harter Brocken auf die deutsche Mannschaft: Kein Geringerer als Weltmeister Belgien ist der Gegner im zweiten Vorrundenspiel.

Ab 3.30 Uhr - Schwimmen: 4 Entscheidungen

Es fallen die Entscheidungen in der 4x100-m-Staffel der Männer, 100 Meter Schmetterling der Frauen, 400 Meter Freistil der Frauen und über die 100 m Brust mit Großbritanniens Star Adam Peaty.

Ab 4.00 Uhr - Handball: Argentinien - Deutschland

Nach der bitteren Auftaktniederlage gegen Spanien trifft die Auswahl von Bundestrainer Alfred Gislason auf Argentinien. Das deutsche Team dürfte einen Sieg fest eingeplant haben.

Ab 4.00 Uhr - Tennis mit Zverev, Struff und Friedsam

In der zweiten Runde trifft Jan-Lennard Struff auf Topfavorit Novak Djokovic (Serbien). Alexander Zverev spielt gegen Daniel Galan (Kolumbien), Anna-Lena Friedsam gegen Anastassia Pawljutschenkowa (Russland).

Ab 7.00 Uhr - Kanuslalom: Canadier Halbfinale/Finale (Männer)

Kann sich Sideris Tasiadis den Traum von einer Olympia-Medaille erfüllen? Der Augsburger geht als Weltranglistenerster in seinen Olympiawettkampf. Die Halbfinals beginnen 7.00 Uhr, um die Medaillen geht es ab 8.45 Uhr.

Ab 12.00 Uhr - Turnen: Finale Mannschaftsmehrkampf (Männer)

Die deutsche Riege hat sich für das Finale der besten Acht qualifiziert, ist im Kampf um Medaillen aber Außenseiter. Olympia-Gastgeber Japan ist als Titelverteidiger einer der Gold-Favoriten.

Ab 14.00 Uhr - Tischtennis: Finale (Mixed)

Das erste Gold im Tischtennis wird vergeben. Alles andere als ein chinesischer Sieg wäre eine Sensation. Die WM-Dritten Patrick Franziska und Petrissa Solja mussten am Sonntag im Viertelfinale gegen die Japaner Jun Mizutani/Mima Ito die Segel streichen. Zum Artikel

Ab 14.15 Uhr - Hockey: Deutschland - Indien (Frauen)

Im zweiten Vorrundenspiel treffen die deutschen Damen auf Außenseiter Indien. Alles andere als ein Sieg wäre eine herbe Enttäuschung. Kapitänin Nike Lorenz ist "guter Dinge, uns liegen Turniere".