Triathlon

Olympia: Deutsche Mixed-Staffel wird Sechste im Triathlon

Die deutsche Mixed-Staffel im Triathlon hat am Samstag (31.07.2021) bei der Olympia-Premiere des Wettbewerbs Rang sechs belegt. Es triumphierte Großbritannien vor den USA und Frankreich.

Laura Lindemann, Jonas Schomburg, Anabel Knoll und Justus Nieschlag zeigten in Tokio eine gute Leistung und hatte am Ende 59 Sekunden Rückstand auf Platz eins. Gold ging nach 1:23,41 Stunden im Supersprint-Format an Großbritannien vor den USA (+14 Sekunden) und Weltmeister Frankreich (+23).

Keine deutsche Triathlon-Medaille in Tokio

Damit enden die Triathlon-Wettbewerbe ohne deutsche Medaille, das Team hatte auf einen "Super-Sahne-Tag" gehofft, an einem schwül-heißen Morgen hielt aber nur die Einzel-Achte Lindemann in der Spitze mit. Sie übergab als Zweite an Schomburg, der die Mannschaft immerhin im Kampf um Bronze hielt. Weiter nach vorne ging es aber nicht mehr.

Knoll fiel auf der Laufstrecke zurück und übergab 20 Sekunden hinter dem dritten Platz an Nieschlag. Im Ziel hatten die deutschen Triathleten nach 300 Meter Schwimmen, 6,8 Kilometer Radfahren und zwei Kilometer Laufen 36 Sekunden Rückstand auf das Podest. Damit wartet die Deutsche Triathlon Union (DTU) weiter auf die erste Olympia-Medaille seit Jan Frodenos Gold 2008 in Peking.