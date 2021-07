Volleyball

Deutsches Beachvolleyball-Duo in Tokio früh ausgeschieden

Drittes Spiel, dritte Niederlage und damit das Olympia-Aus: Für die Beachvolleyballerinnen Karla Borger und Julia Sude sind die Sommerspiele vorbei. Das deutsche Duo schied am Donnerstag (29.07.2021) nach einer glatten 0:2-Niederlage gegen Katja Stam/Raisa Schoon aus.

Nach schwachem Beginn liefen Borger/Sude im ersten Durchgang lange einem Fünf-Punkte-Rückstand hinterher, behielten aber trotz dreier Satzbälle gegen sich die Nerven und schafften beim 20:20 den Ausgleich. In Führung zu gehen, gelang bei schwierigen Windbedingungen aber nicht mehr, nach dem sechsten Satzball gegen sich mussten sie den Satzverlust schließlich hinnehmen (20:22). Der enge Kampf setzte sich im zweiten Durchgang fort, in der Schlussphase zogen die Niederländerinnen dann auf und davon.

Schwere Vorrundengruppe für Borger/Sude

Borger/Sude hatten bereits ihre ersten beiden Spiele in der Vorrundengruppe A verloren. Gegen das Schweizer Europameister-Duo Anouk Vergre-Depre/Joana Heidrich sowie gegen die topgesetzten Kanadierinnen Sarah Pavan und Melissa Humana-Paredes war das deutsche Duo über weite Strecken chancenlos. In ihrer dritten Partie im Shiokaze Park in Tokio standen Borger/Sude deshalb bereits mit dem Rücken zur Wand. "Es war von Anfang an klar, dass die Gruppe ein Kampf ums Überleben werden würde. So sind wir auch in jedes Spiel gegangen, und wir werden auch gegen die Niederländerinnen alles geben", hatte Sude kämpferisch vor dem Duell gesagt.

Doch es reichte nach einer schwachen Leistung auch gegen Stam/Schoon nicht. Somit ist das olympische Beachvolleyballturnier für die beiden Deutschen als Gruppenletzte frühzeitig beendet.