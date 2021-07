Tischtennis

Eine Olympia-Medaille - Timo Bolls letzter Traum

von Dirk Burkhardt

Eine olympische Einzelmedaille fehlt Timo Boll noch in seiner großen Sammlung. Bei den Sommerspielen in Tokio will sich der mittlerweile 40-Jährige den letzten Traum erfüllen.

"I'm ready." Mit diesen Worten verabschiedete sich Timo Boll auf seinem Youtube-Kanal Richtung Tokio. Auch wenn ihn zuletzt eine Hüftblessur ausbremste: Der Tischtennis-Star ist bereit. Bereit für die Olympischen Spiele, aber vor allem: Bereit, eine Einzelmedaille zu holen.

In der einzigartigen Karriere des Ausnahmespielers ist es das, was ihm fehlt, was ihn antreibt. "So lange es von der Leistung her passt, bin ich dabei", sagt er. Und die Leistung passt. Im Juni wurde Boll in Warschau zum achten Mal Europameister im Einzel. Im Finale besiegte er den in der Weltrangliste leicht höher platzierten deutschen Teamkollegen Dimtrij Ovctcharov mit 4:1. Bereits im Halbfinale hatte er den schwedischen Topspieler und Vize-Weltmeister Mattias Falck mit 4:2 besiegt.

Lösbare Auftaktaufgabe für Timo Boll

Wären da im Trainingscamp der Nationalmannschaft in Düsseldorf nicht die Hüftprobleme aufgetaucht, die Form wäre nahezu optimal. Aber Boll ist vor seinem Einzelstart in Runde drei am Montag (26.07.21) gegen Kirill Gerassimenko (Kasachstan) oder Lubomir Jancarik (Tschechien) auch in dieser Hinsicht vorsichtig optimistisch: "Ich traue dem Frieden noch nicht zu 100 Prozent, aber ich spüre nix mehr beim Spielen. Die ganz extremen Verrenkungen und Bewegungen lass ich noch weg, aus Vorsicht. Aber es sieht eigentlich gut aus."

Nur mit 100 Prozent dürfte allerdings der Traum auf Edelmetall in Tokio auch eine Chance auf Erfüllung haben. Denn schon in seinem dritten Auftritt könnte im Viertelfinale die ultimative Aufgabe warten: Fan Zhendong aus China. Nummer eins der Weltrangliste. Absoluter Topfavorit. "Ich wurde bei den letzten sechs Turnieren immer zu Fan gelost. Das scheint wohl mein Schicksal zu sein", sagt Boll.

Boll gegen Zhendong noch sieglos

Alle sechs Duelle mit dem Chinesen gingen verloren. Aber kein Turnier hat so viel Platz für Träume wie Olympia - denkt sich auch Boll: "Ich habe so viele Anläufe genommen. Vielleicht klappt es dieses Mal." Der Linkshänder kann immer noch auf seine gefährlichste Waffe bauen, die mit extremem Topspin flach gespielte Vorhand.

Und auf seine große Erfahrung. Die Sommerspiele in Tokio sind Bolls sechster olympischer Auftritt. 2016 trug er bei der Eröffnungszeremonie in Rio de Janeiro die deutsche Fahne. Mittlerweile kann er diese Großereignisse mehr genießen, sich noch mehr auf das eigentliche Spiel konzentrieren.

Team-Start mit Ovtcharov und Franziska

Zweimal geht Boll im Tokyo Metropolitan Gymnasium an den Start: im Einzel, aber auch im Teamwettbewerb mit Ovtcharov und Patrick Franziska. In beiden Konkurrenzen hat der Weltranglisten-Zehnte Medaillenchancen. Aber Edelmetall im Einzel wäre die Krönung, der große Karriere-Traum.