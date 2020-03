06:04 min | 15.03.2020 Corona-Krise: Was wird aus Olympia in Tokio? Was wird in Zeiten der Corona-Krise aus den Olympischen Spielen in Tokio? Eine Absage würde der angeschlagenen Wirtschaft Japans erheblichen Schaden zufügen. Das IOC ist angeblich vorbereitet.

Boxen

Olympia-Qualifikation der Boxer wird abgebrochen

Erst mit, dann ohne Zuschauer - und schließlich gar nicht mehr: Die Kämpfe der Amateurboxer um die Olympia-Tickets in London werden wegen der Corona-Krise abgebrochen.

Wie der Veranstalter am Montagabend (16.3.2020) mitteilte, sollten in der Olympia-Halle von 2012 nur noch die Abendkämpfe ausgetragen werden. Zugleich wurde die für Mai geplante globale Qualifikation in Paris abgesagt. Das Turnier in der britischen Hauptstadt hatte am Wochenende trotz der Corona-Pandemie sogar mit Zuschauern begonnen. Am Montagmorgen hatte der Veranstalter zunächst diese Entscheidung revidiert. Als Gründe wurden eine "veränderte Situation mit dem Coronavirus sowie Bedenken um die öffentliche Gesundheit" angegeben.

Olympia-Tickets weiter vakant

In London sollten ursprünglich 342 Athleten aus Europa bis zum 24. März um 77 Quotenplätze für die Sommerspiele in Tokio (24. Juli bis 9. August) kämpfen. Um sich sicher für Olympia zu qualifizieren, musste man das Halbfinale erreichen. Nun bleiben weiterhin viele Tokio-Tickets vakant, da auch die Qualifikation im Mai in Paris nicht stattfinden wird.

"Der internationale Druck war zuletzt spürbar, und letztlich muss der Veranstalter entscheiden, was er verantworten kann und was nicht", sagte Michael Müller, Sportdirektor des Deutschen Box-Verbandes (DBV). Völlig unklar ist, wie nun die Tokio-Tickets vergeben werden sollen. Als spätester Termin für eine globale Qualifikation käme der 11. bis 22. Juni infrage. "Letztlich muss man ein Land finden, dass das veranstaltet", sagte Müller.