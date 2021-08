Nachrichten

Olympia-Schütze Reitz startet gut in Qualifikationsrunde

Rio-Olympiasieger Christian Reitz hat beste Chancen auf das olympische Finale mit der Schnellfeuerpistole. Den ersten Teil der zweitägigen Qualifikation mit 30 Schüssen schloss der 34 Jahre alte Polizeioberkommissar aus Regensburg am Sonntag (01.08.2021) auf Platz drei mit 296 Ringen ab. Dagegen muss Vereinskollege Oliver Geis mit 285 Ringen auf Platz 17 um das Finale der besten Sechs an diesem Montag bangen. Schon in Rio verpasste Geis, der 2014 WM-Zweiter wurde, das Finale und wurde 17. Der zweite Quali-Durchgang startet am Montag (02.08.2021) um 01:30 Uhr MESZ, das Finale beginnt am selben Tag um 07:30 Uhr MESZ. | 01.08.2021 05:47