Olympia-Team in Frankfurt empfangen - Aufarbeitung beginnt

Gemeinsames Essen im Deutschen Haus @home

Insgesamt hatten sich mehr als hundert Olympia-Teilnehmer zu der Willkommensfeier eingefunden, darunter auch etliche wegen der strengen Corona-Regeln bereits früher zurückgereiste Athleten. Nach dem Empfang im Römer lud der DOSB seine Teammitglieder zu einer Abschlussfeier im "Deutschen Haus at Home" ein. In einem Frankfurter Restaurant fanden sich rund 300 Gäste ein. In Tokio hatte es aufgrund der Corona-Maßnahmen kein Deutsches Haus gegeben.

Innenministerium: Reform der Spitzensportförderung greift noch nicht

Das deutsche Team beendete die Spiele in Tokio mit der schlechtesten Bilanz seit den Spielen in Barcelona 1992 auf Rang neun im Medaillenspiegel. Am erfolgreichsten waren die Reiter und Kanuten mit elf der insgesamt 37 Medaillen. Die Bundesregierung sieht die Bilanz von Tokio dennoch als "recht ordentliches Ergebnis".

Gefragter Interviewpartner: Geher Jonathan Hilbert, der überraschend Silber über 50 km gewonnen hatte.

Dahinter stünden gute sportliche Leistungen, die man anerkennen müsse und für die man sich auch bedanken sollte, sagte ein Sprecher des für Sport zuständigen Innenministeriums. Andererseits sehe dieses Gesamtergebnis schlechter aus als in vergangenen Jahren. Dies sollte Ansporn für weitere Investitionen in den Spitzensport sein.

Freitag: "Geld allein ist nicht die Lösung"

Etwas anders sieht das Dagmar Freitag, Vorsitzende des Sportausschusses im Bundestag. "Geld alleine ist offensichtlich nicht die Lösung; schließlich ist die finanzielle Förderung des Leistungssports durch den Bund seit 2016 massiv erhöht worden", sagte die SPD-Politikerin. Sie forderte den DOSB auf, die vor fünf Jahren in der Leistungssportreform vereinbarten Schritte umzusetzen: "Ich denke da nur an das bis in das Jahr 2021 andauernde Gezerre um die Etablierung des wissenschaftlichen Verbundsystems, ein aus meiner Sicht ganz wesentlicher Punkt der Reform", sagte sie. Wenn solche und andere Maßnahmen auf massiven Widerstand des organisierten Sports treffen, verschleppt oder im Einzelfall verhindert würden, "sollte der Ruf nach mehr Geld jetzt mal nicht an erster Stelle stehen".