Reiten

Olympia: Vielseitigkeitsreiterin Krajewski legt mit starker Leistung vor

Julia Krajewski hat auf 'Amande De B'Neville' im Geländeritt am Sonntag (01.08.2021) eine starke Leistung gezeigt. Die nach der Dressur auf Platz vier liegende Reiterin kassierte in der zweiten Teildisziplin des Vielseitigkeitsreitens lediglich 0,4 Strafpunkte. Die 32-Jährige liegt damit in der Einzelwertung auf Medaillenkurs - auch in der Mannschaftswertung ist das Treppchen noch möglich.

Sandra Auffarth, die nach der Dressur auf Platz 37 lag, machte auf der 4.420 Meter langen Geländestrecke im Sea Forest Park in der Bucht von Tokio indes einen Fehler. Die 34-Jährige und ihr Pferd Viamant du Matz rutschten an einem Hindernis vorbei, was 20 Strafpunkte bedeutete und Zeit kostete.

Patzer von Auffarth schmerzt in der Teamwertung

Die Ergebnisse der deutschen Springer - neben Krajewski und Auffarth ist noch Michael Jung am Start - fließen sowohl in die Einzel- als auch die Teamwertung ein. Dort lag die deutsche Mannschaft nach der Dressur nur 2,10 Punkte hinter Großbritannien auf Rang zwei, doch der Patzer von Auffarth könnte nun eine Top-Platzierung kosten. Nach den ersten beiden Reitern pro Team im Gelände führen die Briten, Deutschland liegt auf Rang fünf.

In Rio hatte das deutsche Team Silber gewonnen und Jung Einzel-Gold geholt. Anders als noch 2016 gibt es in Tokio kein Streichergebnis.

Julia Krajewski: "Bin stolz und glücklich"

"Mein Pferd hat sich sehr gut angefühlt. Ich bin immer wieder beeindruckt, wie sie alles für mich richtig machen will. Ich hatte nicht einen Moment den Eindruck, sie zögert oder überlegt. Ich bin sehr erleichtert und stolz über diese Leistung", sagte Krajewski nach ihrem starken Ritt der Sportschau. "Es ist schön, wenn man so früh dran ist und so gut war."

Jung kann Geschichte schreiben

Der 39-jährige Jung will indes in Tokio Geschichte schreiben und als erster Vielseitigkeitsreiter überhaupt zum dritten Mal Einzel-Olympiasieger werden - und das sogar nacheinander. In der Einzelwertung lag Jung nach der Dressur mit 2,50 Punkten Vorsprung auf den Briten Oliver Townend in Führung.

Die Entscheidung über die Medaillen in beiden Wertungen fällt am Montag (02.08.2021, ab 10 Uhr im Livecenter) im Springen.