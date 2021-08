16:17 min | 01.08.2021 | Das Erste Schwimmen, 1500 m Freistil: Wellbrock verpasst Gold

Schwimmen

Olympia: Wellbrock holt Bronze über 1.500 Meter Freistil

Florian Wellbrock hat im Schwimm-Finale über 1.500 Meter Freistil am Sonntag (01.08.2021) die Bronzemedaille gewonnen. Es siegte Robert Finke aus den USA vor Michailo Romantschuk aus der Ukraine.

Wellbrock hatte sich als Vorlaufdritter eine der begehrten Mittelbahnen für den finalen Wettkampftag der Beckenschwimmer gesichert. Der amtierende Weltmeister zeigte eine gute Leistung in einem von der Taktik geprägten Rennen und führte bis zur letzten Bahn, dann zogen Finke (14:39,65 Minuten) und Romantschuk (14:40,66) mit einem fulminanten Endspurt noch vorbei. Wellbrock schlug schließlich als Dritter (14:40,91) an.

Wellbrock ist mit Bronze "zufrieden"

""Eigentlich bin ich sehr zufrieden", sagte Wellbrock nach dem Wettkampf. "Aber es ist ein bisschen ärgerlich, dass ich es hintenraus nicht halten konnte. Aber mir ist natürlich ein riesen Stein vom Herzen gefallen - keine Frage. Gegen einen US-Amerikaner und Romantschuk zu verlieren, ist auf jeden Fall keine Schande."

Es war die zweite Medaille für den Deutsche Schwimm-Verband (DSV) in Tokio. "Wir freuen uns im Team über die zwei Medaillen, die wir hier in Tokio geholt haben", sagte Wellbrock. Seine Verlobte Sarah Köhler hatte am vergangenen Mittwoch ebenfalls Bronze über 1.500 Meter gewonnen.

Ergebnisse Schwimmen, 1500 m Freistil, Männer, Finale Gold USA Robert Finke Silber UKR Michailo Romantschuk Bronze GER Florian Wellbrock 4. ITA Gregorio Paltrinieri 5. GBR Daniel Jervis Alle Platzierungen

Vor Wellbrock hatte Rückenschwimmer Stev Theloke im Jahr 2000 als letzter deutscher Mann mit Bronze über 100 Meter eine olympische Medaille in einer Einzel-Disziplin bejubelt. Bei den Herren wartet der DSV seit Michael Groß vor 33 Jahren auf eine Goldmedaille. Damals gewann auch Uwe Daßler Gold für die DDR.

Weitere Chance für Wellbrock über 10 Kilometer

Über 800 Meter Freistil hatte Wellbrock in Tokio noch knapp eine Medaille verpasst. Der 23-Jährige hat im Freiwasser über 10 Kilometer noch eine weitere Medaillenchance. Auch dort wurde er 2019 Weltmeister.