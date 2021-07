Tagesvorschau

Olympia in Tokio: Das sind die Höhepunkte am 2. August 2021

Was wird am Montag, den 2. August 2021 wichtig bei den Olympischen Spielen in Tokio? Die Highlights des Tages im Überblick. Alle Zeiten sind deutscher Zeit.

Ab 02.00 Uhr - Leichtathletik mit 100 m Hürden und Weitsprung (M)

In der Früh-Session gibt es zwei Entscheidungen. Zudem gehen unter anderem die Frauen in die Vorläufe über 200 und 1.500 m.

Ab 07.30 Uhr - Schießen: Schnellfeuerpistole (M)

Sind Oliver Geis und Christian Reitz im Finale dabei?

Ab 07.30 Uhr - Segeln: 49er und 49er FX

Erik Heil/Thomas Plößel im 49er und Susann Beucke/Tina Lutz hoffen darauf, im Medal Race noch dabei zu sein im Kampf um eine Medaille.

Ab 10.00 Uhr - Reiten: Vielseitigkeit Springen

Zunächst fällt die Entscheidung im Teamwettbewerb. Anschließend reiten die 25 besten der Einzelwertung um Gold.

Ab 10.00 Uhr - Turnen: 3 Entscheidungen

In den Gerätefinals geht es bei den Frauen um Gold am Boden, bei den Männern um den Sieg an den Ringen und beim Pferdsprung.

Ab 11.00 Uhr - Bahn-Radsport: Teamsprint (F)

Im Velodrome wird das schnellste Trio ermittelt.

Ab 11.30 Uhr - Fußball: Halbfinale (F)

Wer zieht ins olympische Finale ein?

Ab 12.00 Uhr - Leichathletik mit 5.000 m (F)

Das erste Gold in der Spät-Session wird über 3.000 m Hindernis der Männer vergeben. Aus deutscher Sicht richten sich ab 14.40 Uhr alle Augen auf Konstanze Klosterhalfen. Sie will wie bei der WM vor zwei Jahren eine Medaille über 5.000 m gewinnen.

Ab 13.30 Uhr - Ringen: Superschwergewicht

Die Frauen ermitteln die Siegerin im Freistil, die Männer in der griechisch-römischen Variante.