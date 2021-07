Tagesvorschau

Olympia in Tokio: Das sind die Höhepunkte am 24. Juli 2021

Was wird am Samstag, den 24. Juli 2021 wichtig bei den Olympischen Spielen in Tokio? Die Highlights des Tages im Überblick.

Ab 2.00 Uhr - Start beim Beachvolleyball

Frauen und Männer beginnen mit ihren Matches in der Vorrunde. Für 8 Uhr ist das erste Match von Rio-Siegerin Laura Ludwig mit ihrer neuen Partnerin Margareta Kozuch gegen das Schweizer Duo Nina Betschart/Tanja Hüberli angesetzt.

Ab 2.30 Uhr - Bogenschießen Mannschaft

Frauen und Männer treten gemeinsam im Team an. Los geht es in der Nacht mit den Achtelfinals. Das Finale ist für 9.45 Uhr terminiert.

Ab 3.00 Uhr - Premiere im 3x3-Basketball

Erstmals in der Olympia-Geschichte wird im 3x3-Basketball um Medaillen gespielt. Frauen und Männer steigen ins Geschehen ein.

Ab 3.00 Uhr - Turnen: Qualifikationen (M)

Im Mannschaftsmehrkampf geht es in die Qualifikation. Die jeweiligen Resultate dienen gleichzeitig als Qualifikationsergebnis für den Einzelmehrkampf und die Geräte.

Ab 4.00 Uhr - Radsport: Straßenrennen der Männer

234 km müssen die 130 Starter absolvieren. Das Rennen startet in Chōfu vor den Toren Tokios und endet auf dem Fuji Speedway, einer Motorsport-Rennstrecke.

Ab 4.00 Uhr - Tennis: Einzel und Doppel

Damen und Herren schlagen erstmals auf.

Ab 9.15 Uhr - Handball: Deutschland - Spanien

Dicker Brocken für die deutschen Handballer: Im ersten Spiel des Olympia-Turniers geht es gegen den WM-Dritten Spanien. Die ersten Vier der Sechser-Gruppe qualifizieren sich für das Viertelfinale.

Ab 10.00 Uhr - Dressur: Einzel und Mannschaft

Der Grand Prix fließt sowohl in die Einzel- als auch in die Teamwertung ein. Drei Reiter bilden eine Equipe, wobei es jeweils ein Ersatzpaar geben kann.

Ab 12.00 Uhr - Hockey: Kanada - Deutschland (M)

Auch im Hockey-Turnier qualifizieren sich vier von sechs Teams in jeder Gruppe für das Viertelfinale. Die deutschen Männer starten gegen Außenseiter Kanada.

Ab 12.00 Uhr - Schwimmen: Vorläufe

In fünf Disziplinen starten die Wettbewerbe im Schwimmen. Besonders im Fokus steht Japans Topstar Daiya Seto über 400 m Lagen.