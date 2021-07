Tagesvorschau

Olympia in Tokio: Das sind die Höhepunkte am 26. Juli 2021

Was wird am Montag, den 26. Juli 2021 wichtig bei den Olympischen Spielen in Tokio? Die Highlights des Tages im Überblick.

Ab 23.30 Uhr (25.7.) - Triathlon (M)

Im Odaiba Marine Park ermitteln die Männer über 1,5 km Schwimmen, 40 km Radfahren und 10 km Laufen den Olympiasieger im Triathlon.

Ab 2.30 Uhr - Hockey: Deutschland - Belgien (M)

Harter Brocken für die deutsche Mannschaft: Kein Geringerer als Weltmeister Belgien ist der Gegner im zweiten Vorrundenspiel.

Ab 3.30 Uhr - Schwimmen: 4 Entscheidungen

Unter anderem fallen die Entscheidungen in der 4x100-m-Staffel der Männer und über die 100 m Brust mit Großbritanniens Star Adam Peaty.

Ab 4.00 Uhr - Handball: Argentinien - Deutschland

Die Auswahl von Bundestrainer Alfred Gislason trifft auf Argentinien. Das deutsche Team dürfte einen Sieg fest eingeplant haben.

Ab 7.00 Uhr: Kanuslalom: Canadier Halbfinale/Finale (M)

Kann sich Sideris Tasiadis den Traum von einer Olympia-Medaille erfüllen? Das Finale beginnt um 8.45 Uhr.

Ab 12.00 Uhr - Turnen: Finale Mannschaftsmehrkampf (M)

Spannung und höchste Turnkunst sind garantiert, wenn die besten Riegen den Team-Olympiasieger ermitteln.

Ab 14.00 Uhr - Tischtennis: Finale (Mixed)

Das erste Gold im Tischtennis wird vergeben. Alles andere als ein chinesischer Sieg wäre eine Sensation.

Ab 14.15 Uhr - Hockey: Deutschland - Indien (F)

Im zweiten Vorrundenspiel treffen die deutschen Damen auf Außenseiter Indien.