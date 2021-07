Tagesvorschau

Olympia in Tokio: Das sind die Höhepunkte am 28. Juli 2021

Was wird am Mittwoch, den 28. Juli 2021 wichtig bei den Olympischen Spielen in Tokio? Die Highlights des Tages im Überblick. Alle Zeiten sind deutscher Zeit.

Ab 02.30 Uhr - Surfen: Finals

Premiere bei Olympia: Zum ersten Mal gibt es im Wellenreiten Gold. Zunächst gehen die Frauen ins Finale, anschließend die Männner.

Ab 03.00 Uhr - Basketball: Nigeria - Deutschland

Zweiter Auftritt der deutschen Korbjäger: Gegner ist Nigeria.

Ab 03.30 Uhr - Schwimmen: 5 Entscheidungen

Das 200m-Freistil-Rennen bei den Frauen und die 4x200m-Freistilstaffel der Männer stehen besonders im Fokus.

Ab 04.30 Uhr - Radsport: Einzelzeitfahren

Zunächst steigen die Frauen im Kampf gegen die Uhr aufs Rad. Ab 07.00 Uhr starten die Männer auf den Zeitfahrkurs.

Ab 05.15 Uhr - Hockey: Deutschland - Irland (F)

Dritter Auftritt der deutschen Hockey-Damen in Tokio: Gegner ist das Team von der Grünen Insel.

Ab 08.00 Uhr - Wasserspringen: Synchronspringen 3m (M)

Jeweils zwei Athleten zeigen ihre Künste vom Dreimeter-Brett.

Ab 10.00 Uhr - Basketball: Entscheidung im 3x3

Bei Frauen und Männern werden die Medaillen vergeben. Zunächst stehen die Halbfinals an, später die Partien um Platz 3 sowie die Endspiele.

Ab 10.00 Uhr - Fußball: Deutschland - Elfenbeinküste

Die deutschen Fußballer beenden die Vorrunde mit der Partie gegen die Elfenbeinküste.

Ab 10.30 Uhr - Reiten: Finale Dressur Einzel

Im Grand Prix Kür fällt die Entscheidung, wer sich zum Olympiasieger in der Dressur krönt. Mindestens eine Medaille sollte für das deutsche Team herausspringen.

Ab 11.00 Uhr - Rugby: Finale (M)

Die Rugby-Spieler aus Fidschi holten 2016 in Rio das erste Olympia-Gold der Geschichte für ihr Land. Wer ist dieses Mal erfolgreich?

Ab 12.15 Uhr - Turnen: Mehrkampf-Finale (M)

Wer ist der beste Allrounder bei den Turnern?

Ab 14.30 Uhr - Handball: Frankreich - Deutschland (M)

In ihrem dritten Vorrundenspiel trifft die DHB-Auswahl auf Frankreich.