Tagesvorschau

Olympia in Tokio: Das sind die Höhepunkte am 29. Juli 2021

Was wird am Donnerstag, den 29. Juli 2021 wichtig bei den Olympischen Spielen in Tokio? Die Highlights des Tages im Überblick. Alle Zeiten sind deutscher Zeit.

Ab 00.30 Uhr - Golf: 1. Runde (M)

Im Kasumigaseki Country Club in der Stadt Kawagoe nordwestlich von Tokio spielen die Golfer die erste von insgesamt vier Runden.

Ab 02.00 Uhr - Schießen: Qualifikation und Finals

Monika Karsch und Doreen Vennekamp schießen mit der Sportpistole in der Qualifikation. Im Trap fällt bei Frauen und Männern bereits die Entscheidung.

Ab 02.00 Uhr - Fechten: Florett Mannschaft (M)

Vom Achtelfinale bis zum Finale: Die Florett-Kämpfer ermitteln den Team-Olympiasieger.

Ab 03.00 Uhr - Radsport: BXM-Rennen

Spektakel ist garantiert, wenn die BMX-Fahrer auf die Strecke gehen. Frauen und Männer treten in den Viertelfinals gegeneinander an.

Ab 03.30 Uhr - Schwimmen: 5 Entscheidungen

Über 800 m Freistil will sich Florian Wellbrock seinen Traum von einer Olympia-Medaille erfüllen.

Ab 04.00 Uhr - Judo: Halbschwergewicht (F)

Anna-Maria Wagner startet als Weltmeisterin in das Turnier. Der Kampf um Gold ist für 11.38 Uhr angesetzt.

Ab 04.45 Uhr - Hockey: Deutschland - Südafrika (M)

Vorletztes Gruppenspiel für die deutschen Hockey-Herren: Gegner ist Südafrika.

Ab 13.00 Uhr - Tischtennis: Finale Einzel (F)

Im Tischtennis wird im Einzel der Frauen um die Medaillen gespielt. Zunächst im Match um Platz 3, anschließend im Finale.