Olympia in Tokio: Das sind die Höhepunkte am 3. August 2021

Was wird am Dienstag, den 3. August 2021 wichtig bei den Olympischen Spielen in Tokio? Die Highlights des Tages im Überblick. Alle Zeiten sind deutscher Zeit.

Ab 02.00 Uhr - Leichtathletik mit Weitsprung (F)

Über 400 m Hürden der Männer fällt die erste Entscheidung des Tages. Ab 03.50 Uhr geht es um Weitsprung-Gold bei den Frauen. Ist Malaika Mihambo dabei? Die Speerwerferinnen ermitteln ebenso wie die Kugelstoßer in der Qualifikation ihre Finalteilnehmer.

Ab 02.00 Uhr - Beachvolleyball: Viertelfinale (F)

Die Entscheidung am Beach rückt näher. Wer erreicht die Runde der letzten Vier?

Ab 02.30 Uhr - Handball: Viertelfinale (M)

Die besten acht Mannschaften spielen um einen Platz im Halbfinale.

Ab 03.30 Uhr- Hockey: Halbfinale (M)

Es winkt ein Platz im Spiel um die Goldmedaille. Das zweite Halbfinale beginnt um 12 Uhr.

Ab 04.37 Uhr - Kanu: 4 Entscheidungen / Gold für Deutschland?

Die Kanuten haben ihren zweiten Wettkampftag auf der Rennstrecke Sea Forest Waterway in der Tokyo Bay, möglicherweise wird es ein goldener für das deutsche Team: Im Canadier-Zweier sind Sebastian Brendel/Tim Hecker ebenso Sieganwärter wie Jacob Schopf im Kajak-Einer.

Ab 10.00 Uhr - Fußball: Halbfinale (M)

Hochspannung im olympischen Fußball-Turnier. Die beiden Endspielteilnehmer werden ermittelt.

Ab 10.00 Uhr - Sportklettern Qualifikation (M)

Das Klettern ist neu im olympischen Programm. In den drei Teildisziplinen der Kombination geht es um einen Platz im Finale.

Ab 10.00 Uhr - Turnen: 3 Entscheidungen mit Chancen für Dauser

In den Gerätefinals geht es bei den Frauen um Gold am Schwebebalken, bei den Männern um den Sieg am Reck und Barren. Lukas Dauser turnte in der Qualifikation am Barren die zweitbeste Übung und hat Chancen auf eine Medaille.

Ab 10.05 Uhr - Bahn-Radsport: 2 Entscheidungen

Gold gibt es im Teamsprint der Männer und der Mannschaftsverfolgung der Frauen.

Ab 12.00 Uhr - Reiten: Springen Qualifikation

In der Qualifikation werden die 30 Final-Teilnehmer ermittelt.

Ab 12.00 Uhr - Leichathletik mit Stabhochsprung (M)

Ein spektakulärer Wettkampf ist garantiert, wenn die "Stabis" um Medaillen springen. Drei weitere Entscheidungen stehen im Olympiastadion auf dem Programm.