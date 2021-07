Tagesvorschau

Olympia in Tokio: Das sind die Höhepunkte am 30. Juli 2021

Was wird am Freitag, den 3. Juli 2021 wichtig bei den Olympischen Spielen in Tokio? Die Highlights des Tages im Überblick. Alle Zeiten sind deutscher Zeit.

Ab 01.00 Uhr - Reiten: Vielseitigkeit Dressur

In der ersten der drei Teildisziplinen gehen die Teilnehmer ins Dressurviereck. Gruppe 1 startet um 01.00 Uhr, Gruppe 2 um 10.30 Uhr. Die erzielten Ergebnisse zählen für Einzel und Mannschaft.

Ab 02.15 Uhr - Leichtathletik: Beginn der Wettkämpfe

Im Olympiastadion geht es unter anderem im Diskuswurf der Männer und Kugelstoßen der Frauen um die Qualifikation für das Finale. In der neuen 4x400m-Mixed-Staffel stehen Vorläufe auf dem Programm.

Ab 02.30 Uhr - Hockey: Südafrika - Deutschland (F)

Vorletztes Gruppenspiel für die deutschen Hockey-Damen. Es geht gegen Südafrika.

Ab 02.33 Uhr - Rudern: Finals Einer und Achter

Bei Männern und Frauen fallen in den beiden prestigeträchtigsten Booten die Entscheidungen.

Ab 03.00 Uhr - Radsport: BMX-Rennen Halbfinals/Finals

Bei Frauen und Männern fällt die Entscheidung. Zunächst geht es in der Vorschlussrunde um einen Platz im Finale. Dort wird anschließend um die Medaillen gefahren.

Ab 03.30 Uhr - Schwimmen: 4 Entscheidungen

Viermal Gold wird bei den Beckenschwimmern vergeben. Am Mittag ab 12.00 Uhr geht es über 1.500 m für Florian Wellbrock um einen Platz im Finale.

Ab 07.00 Uhr - Schießen: Sportpistole Finale (F)

Monika Karsch gehört zu den Favoritinnen auf Gold.

Ab 07.45 Uhr: Bogenschießen: Einzel (F)

In direkten Duellen wird ums Weiterkommen geschossen. Mit dem Viertelfinale geht der Wettbewerb in die entscheidende Phase. Halbfinale und Finale folgen im Anschluss.

Ab 05.00 Uhr - Tennis: Doppel-Finale (M)

In der Doppelkonkurrenz werden die Medaillen vergeben. Zudem geht es im Einzel der Herren und im Mixed um den Einzug ins Finale.

Ab 11.38 Uhr - Judo: Finals im Schwergewicht

Bei Frauen und Männern kämpfen die Schwergewichte um die Goldmedaille.

Ab 13.45 Uhr - Hockey: Deutschland - Niederlande (M)

Die deutschen Herren messen sich mit Nachbar Niederlande - eine Wiederauflage des EM-Endspiels im Juni.

Ab 14.00 Uhr - Tischtennis: Finale (M)

Gibt es das nächste Gold für China?

Ab 14.30 Uhr - Handball: Deutschland - Norwegen (M)

Im vorletzten Vorrundenspiel treffen die deutschen Handballer auf Norwegen.