Tagesvorschau

Olympia in Tokio: Das sind die Höhepunkte am Mittwoch, 4. August 2021

Was wird am Mittwoch, den 4. August 2021 wichtig bei den Olympischen Spielen in Tokio? Die Highlights des Tages im Überblick. Alle Zeiten sind deutscher Zeit.

Ab 23.30 Uhr (3.8.) - Freiwasserschwimmen 10 km (Frauen)

Im Odaiba Marine Park geht es um Medaillen - mit guten Chancen für die deutschen Schwimmerinnen Finnia Wunram und Leonie Beck.

Ab 0.30 Uhr - Golf: 1. Runde (Frauen)

Nach den Männern ermitteln nun die Frauen die Siegerin im olympischen Golfturnier.

Ab 2.00 Uhr - Leichtathletik mit Mehrkämpfen und Speerwurf-Quali

Zehnkämpfer und Siebenkämpferinnen starten in ihren ersten Wettkampftag. Im Speerwurf wollen die deutschen Asse um Johannes Vetter ins Finale. Zudem gibt es die Entscheidung über die 400 m Hürden der Frauen.

Ab 2.00 Uhr - Skateboard: Park (Frauen)

Die Olympia-Premiere mit Deutschlands jüngster Teilnehmerin: der 14 Jahre alten Lilly Stoephasius. Die Medaillen werden um 5.30 Uhr ausgefahren.

Ab 3.30 Uhr - Hockey: Halbfinale (Frauen)

In den Semifinals werden die Endspielteilnehmer ermittelt. Los geht es mit dem Duell NIederlande gegen Großbritaninnen. Die zweite Partie zwischen Argentinien und Indien wird um 12.00 Uhr angepfiffen. Deutschland ist im Viertelfinale ausgeschieden.

Ab 7.30 Uhr - Tischtennis: Mannschaft Halbfinale (Männer)

China strebt nach der nächsten Goldmedaille.

Ab 10.45 Uhr - Bahn-Radsport: Mannschaftsverfolgung (Männer)

Ein Klassiker des Radsports: Die Mannschaftsverfolgung über 4.000 m. Wer gewinnt Gold?

Ab 11.30 Uhr - Leichathletik mit 3.000 m Hindernis (Frauen) und Mehrkämpfen

Gesa Felicitas Krause ist im Steeple-Finale dabei. Zehnkämpfer und Siebenkämpferinnen beenden ihren ersten Wettkampftag. Außerdem gibt es in der Spät-Session die Medaillenentscheidungen im Hammerwurf (M) sowie den 800 m und 200 m der Männer.

Ab 12.00 Uhr - Reiten: Finale Springen

Die besten 30 Paare der Qualifikation ermitteln den Olympia-Sieger. Ein Stechen ist möglich.

Ab 14.00 Uhr - Beachvolleyball: Viertelfinale (Männer)

Die Entscheidung im Beachvolleyball rückt näher. Erreichen Julius Thole und Clemens Wickler die Runde der letzten Vier?