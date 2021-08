Tagesvorschau

Olympia in Tokio: Das sind die Höhepunkte am 8. August 2021

Was wird am Sonntag, den 8. August 2021 wichtig bei den Olympischen Spielen in Tokio? Die Highlights des Tages im Überblick. Alle Zeiten sind deutscher Zeit.

Ab 00.00 Uhr - Leichtathletik: Marathon (M)

Aufgrund der großen Hitze in Tokio gehen die Marathon-Läufer in Sapporo auf die 42,195 km lange Strecke.

Ab 04.20 Uhr - Bahn-Radsport: Finale Sprint (F) / Kerin (M)

Höchstgeschwindigkeiten und Spannung im Velodrome: Die Sprinterinnen kämpfen um Gold. Ab 05.00 Uhr geht es mit harten Bandagen im Keirin der Männer um den Olympiasieg.

Ab 04.30 Uhr - Basketball: Finale (F)

Wer holt sich die Goldmedaille bei den Korbjägerinnen?

Ab 06.30 Uhr - Volleyball: Finale (F)

Das Endspiel wird in der Ariake Arena ausgetragen.

Ab 08.15 Uhr - Boxen: Finale Superschwergewicht (M)

Die "schweren Jungs" treten an im Kampf um die Goldmedaille. Der Usbeke Bakhodir Jalolov boxt gegen Richard Torrez aus den USA.

Ab 09.30 Uhr - Wasserball: Finale (M)

Im Tatsumi Water Polo Centre fällt die letzte Entscheidung bei den Olympischen Spielen in Tokio.