Tagesvorschau

Olympia in Tokio: Das sind die Höhepunkte am Freitag, 6. August 2021

Was wird am Freitag, den 6. August 2021 wichtig bei den Olympischen Spielen in Tokio? Die Highlights des Tages im Überblick. Alle Zeiten sind deutscher Zeit.

Ab 04.00 - Fußball: Finale (F)

In Rio holte Deutschland Gold. Nun wird es einen neuen Sieger geben. Kanada und Schweden haben das Endspiel erreicht.

Ab 04.30 Uhr - Beachvolleyball: Finale (F)

Der Sieg von Laura Ludwig und Kira Walkenhorst 2016 war ein magischer Olympia-Moment. Wer gewinnt in Tokio - Mariafe Artacho/Taliqua Clancy aus Australien oder April Ross/Alix Klineman aus den USA?

Ab 07.30 Uhr - Moderner Fünfkampf (F)

Fechten, Schwimmen, Reiten und das Combined aus Laufen und Schießen sind die Sportarten des Modernen Fünfkampfs. Ab 12.30 Uhr fällt in der Kombination die Entscheidung. Annika Schleu wurde jüngst WM-Vierte und hat Medaillenchancen.

Ab 08.05 Uhr - Boxen: Finale Schwergewicht (M)

Muslim Gadschimagomedow aus Russland trifft auf den Kubaner Julio Cesar La Cruz.

Ab 11.00 Uhr - Bahn-Radsport: Finale Sprint (M)

Zwei Siege in drei Finalläufen sind notwendig, um sich Gold zu sichern.

Ab 12.00 Uhr - Hockey: Finale (F)

Im Oi Hockey Stadium wird der Sieger im Damen-Hockey ermittelt. Argentinien trifft auf die Niederlande.

Ab 12.00 Uhr - Reiten: Springen Mannschaft Qualifikation

Ziel ist es, sich eine gute Ausgangsposition für das Finale zu schaffen. Nach der Enttäuschung im Einzel will die deutsche Equipe Wiedergutmachung.

Ab 12.30 Uhr - Tischtennis: Finale Mannschaft (M)

Deutschland fordert die übermächtigen Chinesen. Gelingt Dimitrij Ovtcharov, Timo Boll und Patrick Franziska eine Sensation?

Ab 13.00 Uhr - Leichtathletik mit den Sprintstaffeln

Unter anderem fällt die Entscheidung in den 4x100m-Staffeln, im Speerwurf der Frauen und bei den Männern über 5.000 m.