Tagesvorschau

Olympia in Tokio: Das sind die Höhepunkte am Sonntag, 25. Juli 2021

Was wird am Sonntag, den 25. Juli 2021, wichtig bei den Olympischen Spielen in Tokio? Die Highlights des Tages im Überblick.

Ab 0.00 Uhr - Surfen

Das Wellenreiten ist neu im Programm bei den Olympischen Spielen. Am Tsurigasaki Surfing Beach in Chiba zeigen Frauen und Männer ihre Tricks - zunächst in der Qualifikation. Leon Glatzer hat sich als einziger Deutscher qualifiziert.

Ab 1.30 Uhr - Rudern: Vorläufe und Halbfinals

In mehreren Bootsklassen geht es um den Einzug ins Finale, unter anderem im Einer der Frauen und Männer. Hoffnungsträger auf Gold ist Oliver Zeidler.

Ab 2.00 Uhr - Schießen: Luftpistole (Frauen)

Holt Europameisterin Carina Wimmer oder die erfahrene Monika Karsch eine Medaille für das deutsche Team? Nach der Qualifikation steht um 4.15 Uhr das Finale an.

Ab 2.00 Uhr - Skateboard: Street (Männer)

Olympia-Premiere auch für die Skater: Die spektakuläre Sportart ist neu im Programm. Bei den Männern wird im Street der erste Skateboard-Olympiasieger der Geschichte gekrönt. Vorläufe und Finale finden direkt hintereinander statt. Ein Deutscher ist nicht dabei.

Ab 2.30 Uhr - Hockey: Großbritannien - Deutschland (Frauen)

Deutschlands Hockey-Damen haben bei ihrem ersten Olympia-Auftritt in Tokio einen kniffligen Gegner: Die Damen aus Großbritannien gehören wie das DHB-Team zum erweiterten Favoriten-Kreis.

Ab 2.30 Uhr - Turnen: Qualifikationen (Frauen)

Im Mannschaftsmehrkampf geht es in die Qualifikation. Die jeweiligen Resultate dienen gleichzeitig als Qualifikationsergebnis für den Einzelmehrkampf und die Geräte. Zum ersten Mal in Tokio wird Superstar Simone Biles (USA) ihre Künste zeigen.

Ab 3.30 Uhr - Schwimmen: 4 Entscheidungen

Gold zu gewinnen gibt es über 400 m Lagen bei Frauen und Männern, sowie in der 4x100m-Staffel der Frauen und über 400 m bei den Männern. Henning Mühlleitner könnte die Medaillenflaute der deutschen Schwimmer beenden.

Ab 5.00 Uhr - Segeln: Laser

In insgesamt zehn Wettfahrten und dem folgenden Medal Race messen sich die Segler. Im Laser hat Philipp BuhlMedaillenchancen. Er geht als Weltmeister an den Start. Zwei Rennen sind für den Tag terminiert.

Ab 6.00 Uhr - Kanuslalom: Vorläufe

Canadier-Spezialist Sideris Tasiadis peilt im Kasai Canoe Slalom Centre eine Medaille an. Zunächst muss er sich aber für das Halbfinale qualifizieren. Gleiches gilt für die zweimalige Europameisterin Ricarda Funk im Kajak.

Ab 6.00 Uhr - Radsport: Straßenrennen (Frauen)

67 Starterinnen kämpfen um die Medaillen. Das Rennen beginnt wie bei den Männern in Chōfu vor den Toren Tokios und endet auf dem Fuji Speedway, einer Motorsport-Rennstrecke. Die Distanz beträgt 137 km.

Ab 6.40 Uhr - Basketball: Deutschland - Italien

Das DBB-Team um Kapitän Robin Benzing hat sich in letzter Sekunde das Olympia-Ticket gesichert. Zum Auftakt des Turniers geht es gegen Italien. "Unbekümmert spielen", rät Basketball-Legende Dirk Nowitzki.

Ab 8.00 Uhr - Wasserspringen: 3-m-Brett Synchron (Frauen)

Tina Punzel/Lena Hentschel haben im Mai EM-Gold gewonnen. Ob es bei der starken Konkurrenz auch in Tokio für eine Medaille reicht?

Ab 13.30 Uhr - Fußball: Saudi-Arabien - Deutschland

Nach der Auftakt-Niederlage gegen Brasilien (2:4) wartet nun der große Außenseiter Saudi-Arabien auf die deutsche Olympia-Auswahl von Trainer Stefan Kuntz.

Ab 14.00 Uhr - Basketball: USA - Frankreich (Männer)

Im Turnier der Herren steht am ersten Spieltag ein Klassiker auf dem Programm: Die USA treffen auf Frankreich. Bei der WM 2019 schalteten die Franzosen ein junges US-Team im Viertelfinale aus. Gelingt den Amerikanern mit einer deutlich besseren Mannschaft nun die Revanche?