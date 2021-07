Tagesvorschau

Olympia in Tokio: Das sind heute die Höhepunkte

Was wird heute wichtig bei den Olympischen Spielen in Tokio? Die Highlights des Tages im Überblick. Alle Zeiten sind mitteleuropäische Sommerzeit.

Ab 0.30 Uhr - Golf: Vierte Runde

Die letzten 18 Löcher des olympischen Golf-Turniers stehen auf dem Programm. Wo landen Maximilian Kieffer und Hurly Longim hochklassigen Feld?

Ab 1.30 Uhr - Reiten: Vielseitigkeit Gelände

Die zweite von drei Disziplinen in der Vielseitigkeit. Wie in der Dressur zählen die Ergebnisse für Team- und Einzelwertung. Michael Jung und die deutsche Mannschaft sind ganz vorne mit dabei.

Ab 1.30 Uhr - Schießen: Schnellfeuerpistole

Oliver Geis und Christian Reitz wollen auf der Asaka Shooting Range das Finale am Montag (7.30 Uhr) erreichen. Reitz könnte sich in seiner Lieblingsdisziplin den Traum von der dritten olympischen Medaille nach Bronze 2008 und Gold 2016 erfüllen. Die zweite Qualifikationsrunde beginnt am Montag um 1.30 Uhr.

Ab 2.00 Uhr - Fechten: Finalrunde Florett-Mannschaft

Bei Olympia 2012 in London hat die deutsche Florett-Mannschaft zuletzt eine Team-Medaille geholt. Gelingt Peter Joppich, Benjamin Kleibrink und Andre Sanita eine Überraschung? Ab 2 Uhr treffen die Deutschen im Achtelfinale auf Kanada. Die Medaillen werden ab 11.30 Uhr vergeben.

Ab 2.10 Uhr - Leichtathletik-Vorkämpfe mit Mihambo und Krause

Interessant aus deutscher Sicht: Die Qualifikation im Weitsprung mit Malaika Mihambo (ab 2.50 Uhr) und die Vorläufe über 3.000 m Hindernis mit Gesa Krause (2.55 Uhr). Sara Gambetta steht im Kugelstoß-Finale (3.35 Uhr).

Ab 2.30 Uhr - Hockey: Viertelfinale

Die Hockey-Herren starten in die K.o.-Runde. Deutschland trifft auf Argentinien.

Ab 3.10 Uhr - BMX: Finale im Freestyle

Erstmals werden im Freestyle Olympia-Medaillen vergeben. Lara Lessmann, Deutschlands Vorzeige-Freestylerin, steht im Finale und hofft auf eine Medaille.

Ab 3.30 Uhr - Schwimmen: 5 Entscheidungen

Im 800-Meter-Finale verpasste Florian Wellbrock die Medaille knapp. Jetzt hofft der Weltmeister über die 1.500 m Freistil ab 3.44 Uhr auf den großen Coup.

Ab 7.33 Uhr - Segeln: Laser

Im Medal Race fällt die Entscheidung. Kann sich Philipp Buhl eine Medaille sichern? Nach zehn Wettfahrten belegte der Allgäuer Rang fünf.

Ab 7.30 Uhr - Tischtennis: Mannschaft

Für die deutschen Tischtennisspielerinnen startet die Team-Konkurrenz mit dem Achtelfinale gegen Australien (7.30 Uhr). Die Männer-Mannschaft um Bronze-Medaillengewinner Dimitri Ovtcharov bekommt es in ihrem Auftaktspiel mit Portugal zu tun (ab 12.30 Uhr).

Ab 8.00 Uhr - Wasserspringen: Frauen-Finale vom 3-Meter-Brett

Nach Bronze im Synchronspringen steht Tina Punzel auch im Einzel im Finale vom 3-Meter-Brett.

Ab ca. 9.30 Uhr - Tennis: Finale Zverev - Chatschanow

Holt Alexander Zverev Gold in Tokio? Er ist der Favorit im Endspiel gegen Karen Chatschanow aus Russland. Das Match beginnt nach Ende des Doppel-Finals der Frauen, das für 8 Uhr angesetzt ist.

Ab 10.00 Uhr - Beachvolleyball: Achtelfinale Ludwig/Kozuch

Bei Frauen und Männern steht die Runde der letzten 16 an. Mit dabei: Olympiasiegerin Laura Ludwig und Margareta Kozuch. Sie treffen auf das brasilianische Top-Duo Agatha Bednarczuk und Eduarda Santos Lisboa. Die Achtelfinals beginnen 2 Uhr, Ludwig/Kozuch sind ab 10 Uhr dran.

Ab 10.00 Uhr - Turnen: 4 Entscheidungen

In den Gerätefinals geht es bei den Frauen um Gold im Sprung (ab 10.52 Uhr) und am Stufenbarren (ab 12.24 Uhr). Elisabeth Seitz gelang in ihrer Paradedisziplin am Stufenbarren der Sprung unter die Top Acht. Die Männer turnen am Boden (ab 10 Uhr) und am Seitpferd (ab 11.44 Uhr).

Ab 12.00 Uhr - Leichtathletik mit 100 m

In der Abendsession werden die Medaillen u.a. im Hochsprung der Männer (ab 12.10 Uhr) und Dreisprung der Frauen (ab 13.20 Uhr) vergeben. Außerdem wird ab 14.50 Uhr der schnellste Mann der Welt gesucht.

Ab 12.30 Uhr - Handball: Deutschland - Brasilien

Letzte Vorrundenpartie für die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason: Gegner der deutschen Männer ist Brasilien.