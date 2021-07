Tagesvorschau

Olympia in Tokio: Das waren die Höhepunkte am Samstag, 31. Juli 2021

Was war am Samstag, 31. Juli 2021 wichtig bei den Olympischen Spielen in Tokio? Die Highlights des Tages im Überblick. Alle Zeiten sind Mitteleuropäische Sommerzeit.

Ab 0.30 Uhr - Triathlon: Mixed-Staffel

Die deutschen Triathleten wollen in der Mixed Staffel nach den größtenteils schwachen Einzelleistungen Wiedergutmachung. Pro Team starten zwei Frauen und zwei Männer - jeweils über die Super-Sprintdistanz von 300 Meter Schwimmen, acht Kilometer Radfahren und zwei Kilometer Laufen. Für Deutschland am Start: Laura Lindemann, Jonas Schomburg, Anabel Knoll und Justus Nieschlag.

Ab 1.30 Uhr - Vielseitigkeit Einzel und Mannschaft

In der ersten der drei Teildisziplinen gehen die Teilnehmer ins Dressurviereck. Um 1.30 Uhr ist Gruppe 3 gefordert. Mit dem dreifachen Olympiasieger Michael Jung wollen die hochgehandelten deutschen Vielseitigkeitsreiter Punkte auf das Podium gut machen. Die erzielten Ergebnisse zählen für Einzel und Mannschaft.

Ab 2.00 Uhr - Leichtathletik-Tagsession

Der Leichtathletik-Tag beginnt mit Vorläufen über 400 Meter Hürden.Carolina Krafzik (2.32 Uhr) hofft auf ein gutes Rennen. Später geht es dann unter anderem fürKristin Pudenz (2.30 Uhr), Marike Steinacker und Claudine Vita (3.55 Uhr) um die Qualifikation im Diskuswurf. Bo Kanda Lita Baehre, Torben Blech und Oleg Zernikel (2.40 Uhr) wollen dagegen ins Stabhochsprungfinale.

Ab 3.30 Uhr - Schwimmen: 4 Entscheidungen

Besonders interessant aus deutscher Sicht: die 800 Meter Freistil mit Sarah Köhler (ab 3.46 Uhr). Als Vorlauf-Vierte hat sie die Hoffnung geschürt, im Kampf um die Olympia-Plaketten auch über diese Distanz hinter der klaren Favoritin Katie Ledecky aus den USA mitmischen zu können.

Ab 4.00 Uhr - Beachvolleyball Vorrunde (Männer)

Julius Thole und Clemens Wickler hoffen, im letzten Vorrundenspiel gegen das japanische Duo Yusuke Ishijima/Katsuhiro Shiratori den Einzug ins Achtelfinale perfekt zu machen.

Ab 8.00 Uhr - Tennis: Finale (Frauen)

Neben dem Endspiel bei den Frauen zwischen Belinda Bencic aus der Schweiz und Marketa Vondrousova aus Tschechien (gegen 11 Uhr) werden die Matches um Bronze ausgetragen - im Mixed, Einzel der Männer und Frauen sowie im Frauen-Doppel.

Ab 10.00 Uhr - Fußball: Viertelfinals (Männer)

Acht Teams haben noch die Chance auf eine olympische Medaille - neben Deutschland ist auch Frankreich schon ausgeschieden. Den Auftakt um 10.00 Uhr macht das Duell Spanien gegen Elfenbeinküste, später ab 12.00 Uhr ist dann Olympiasieger Brasilien gegen Ägypten gefordert.

Ab 10.20 Uhr - Basketball: Australien - Deutschland (Männer)

Den deutschen Basketballern winkt der erstmalige Einzug ins olympische Viertelfinale seit 1992. Beim letzten Vorrundenauftritt des deutschen Teams heißt der Gegner Australien.

Ab 11.00 Uhr - Rugby: Finale (Frauen)

Bei der Olympia-Premiere vor fünf Jahren gewann Australien Gold. Wer siegt dieses Mal? Im Endspiel trifft Neuseeland auf Frankreich.

Ab 11.30 Uhr - Judo: Finale Mannschaft

Erstmals wird der Teamwettbewerb bei Olympia ausgetragen. Jeweils drei Frauen und drei Männer bilden eine Mannschaft. Deutschland tritt im Achtelfinale (ab 4 Uhr) gegen das Olympia-Team der Geflüchteten an.

Ab 11.30 Uhr - Hockey: Deutschland - Niederlande (Frauen)

Das deutsche Team steht nach einer makellosen Bilanz bereits im Viertelfinale. Zum Abschluss der Vorrundengruppe A spielen die DHB-Damen gegen den Turnierfavoriten Niederlande.

Ab 12.00 Uhr - Leichtathletik mit 100 m (Frauen)

Wer ist die schnellste Frau der Welt? Das 100-Meter-Finale (ab 14.50 Uhr) wird es zeigen. Tatjana Pinto (12.15 Uhr) und Alexandra Burghardt (12.23 Uhr) stehen im Halbfinale. Zudem gibt es Gold im Diskuswurf der Männer (13.15 Uhr), dabei kämpft der Rio-Dritte Daniel Jasinski wieder mit um die vorderen Plätze. Clemens Prüfer hat ebenfalls das Finale erreicht. Medaillen werden auch in der 4x400-Meter-Mixed-Staffel (14.35 Uhr) vergeben. Das deutsche Quartett ist dabei.