Hockey

Olympiasieg für niederländische Hockey-Frauen

Die Niederlande sind im Frauen-Hockey ihrer Vormachtstellung gerecht geworden. Im Olympia-Finale hatte Argentinien am Freitag (06.08.2021) beim 3:1 (3:1)-Sieg von Caia van Maasacker und Co. keine Chance. Bronze ging an Großbritannien.

Von Beginn an dominierten die Niederländerinnen, die von allen Experten aktuell als die stärkste Mannschaft der Welt bezeichnet wird, das Finale. Die Argentinierinnen waren in der Defensive gebunden und mussten sich ihrer Haut erwehren. In der 5. Minute hatten sie Glück, als Caia van Maasacker nach einer Strafecke nur die Querlatte des argentinischen Tores traf. Das 0:0 zur ersten Viertelpause war schmeichelhaft für die Südamerikanerinnen, die im Halbfinale Deutschland ausgeschaltet hatten.

Ergebnisse Hockey, Frauen, Endstand Gold NED Anne Veenendaal / Frederique Matla / Freeke Moes / Laura Nunnink / Malou Pheninckx / Pien Sanders / Lauren Lara Jeanette Stam / Margot Van Geffen / Stella Dianne Van Gils / Caia Van Maasakker / Maria Verschoor / Lidewij Welten / Felice Albers / Eva De Goede / Xan De Waard / Marloes Keetels / Josine Koning / Sanne Anne Leonie Koolen / Laurien Leurink Silber ARG Maria Belen Succi / Agostina Alonso / Agustina Albertarrio / Delfina Merino / Julieta Jankunas / Micaela Retegui / Sofia Toccalino / Victoria Sauze Valdez / Valentina Isabel Costa Biondi / Maria Granatto / Eugenia Maria Trinchinetti / Agustina Gorzelany / Maria Emilia Forcherio / Maria Noel Barrionuevo / Rocio Sanchez Moccia / Sofia Maccari / Valentina Raposo Ruiz De Los Llanos Bronze GBR Maddie Hinch / Sarah Evans / Giselle Ansley / Grace Balsdon / Amy Ewart Costello / Fiona Anne Crackles / Madeleine Claire Hinch / Sarah Louise Jones / Hannah Martin / Shona Mccallin / Lily Owsley / Hollie Pearne-Webb / Isabelle Petter / Elena Sian Rayer / Sarah Robertson / Anna-Frances Toman / Susannah Townsend / Laura Unsworth / Leah Julia Wilkinson 4. IND Savita Punia / Deep Ekka / Reena Khokhar / Salima Tete / Gurjit Kaur / Nisha Warsi / Nikki Pradhan / Monika Malik / Neha Neha / Sushila Pukhrambam / Udita Duhan / Lalremsiami Hmar / Vandana Katariya / Navjot Kaur / Navneet Kaur / Sharmila Devi / Rani Rampal / Namita Toppo 5. AUS Edwina Bone / Mariah Williams / Brooke Peris / Emily Chalker / Rachael Lynch / Madison Mae Fitzpatrick / Stephanie Anna Kershaw / Kaitlin Nobbs / Grace Stewart / Renee Taylor / Greta Hayes / Georgia Sydney Wilson / Amy Rose Lawton / Kate Elisabeth Jenner / Karri Somerville / Jane-Anne Claxton / Ambrosia Malone / Savannah Fitzpatrick 6. GER Lisa Altenburg / Hanna Granitzki / Franzisca Hauke / Kira Horn / Viktoria Huse / Nike Lorenz / Pia Maertens / Lena Micheel / Selin Oruz / Cécile Pieper / Anne Schröder / Charlotte Stapenhorst / Amelie Wortmann / Sonja Zimmermann / Julia Sonntag / Pauline Heinz / Natalie Kubalski / Maike Schaunig / Jette Fleschütz Alle Platzierungen

Doppelschlag bringt Niederlande auf Kurs

Mit dem Glück war es nach der ersten Pause aber vorbei für Argentinien. In der 23. Minute hielt Margot van Geffen ihren Schläger in einen Schuss von van Maasacker und es stand 1:0 für die Niederländerinnen. Zwei Minuten schon das 2:0: Van Maasacker schoss den Ball nach einer Strafecke unhaltbar ein. Und kurz vor der Halbzeit noch einmal van Maasacker, auch die nächste Strafecke saß: 3:0. Immerhin konnten die Argentinierinnen ihrerseits noch einen Treffer erzielen, verkürzten ebenfalls per Strafecke durch Agustina Gorzelany zum Halbzeitstand von 3:1.

Niederländerinnen werden Favoritenrolle gerecht

Damit ließen es die Niederländerinnen mehr oder weniger bewenden, sie spielten fortan die Partie aus sicherer Abwehr heraus herunter. Auch hier wirkten sie souverän, bestätigten ihre führende Position im Welt-Hockey. Schon im Halbfinale hatten sie Großbritannien mit 5:1 deklassiert, in der Gruppenphase hatte auch Deutschland beim 1:3 das Nachsehen.

Anders als in anderen Nationen ist der weibliche Hockeysport in den Niederlanden keine reine Hobby-Angelegenheit, das mediale Interesse ist gewaltig. Entsprechend kann als Aktive Zeit investiert und Geld verdient werden. So kam dieser Olympiassieg nicht eben überraschend.

Bronze geht an Großbritannien

Die Bronzemedaille sicherte sich Großbritannien mit einem hart umkämpften 4:3 (2:3)-Sieg über Indien.