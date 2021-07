Nachrichten

Olympische Sommerspiele 2032 finden in Brisbane statt

Die australische Stadt Brisbane wird Gastgeber der Olympischen Sommerspiele 2032. Das hat die 138. IOC-Session am Mittwoch (21.07.21) in Tokio beschlossen. 72 IOC-Mitglieder stimmten für Brisbane, fünf gegen die Bewerbung. Die Zustimmung des Gremiums galt nur noch als Formsache, da es keine Konkurrenten gab.

Bereits im Juni hatte das Exekutivkomitee des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) im schweizerischen Lausanne ausnahmslos für den Bewerber von der australischen Ostküste gestimmt. Mit der Austragung der Spiele der XXXV. Olympiade wird "Down Under" zum dritten Mal nach 1956 in Melbourne und 2000 in Sydney Schauplatz der weltgrößten Sport-Festspiele sein. Es werden die 35. Sommerspiele (inklusive der ausgefallenen Spiele 1916, 1940 und 1944) und die 19. Paralympics der olympischen Geschichte sein. Die Eröffnungsfeier soll am 24. Juli 2032 stattfinden.

"Historischer Tag" für ganz Australien

"Die Vision von Brisbane 2032 und der Plan für die Spiele fügen sich in die langfristigen regionalen und nationalen Strategien für die soziale und wirtschaftliche Entwicklung in Queensland und Australien ein", sagte IOC-Präsident Thomas Bach nach der Wahl.



Australiens Premierminister Scott Morrison erklärte: "Es ist ein historischer Tag, nicht nur für Brisbane und Queensland, sondern für das ganze Land. Nur Weltstädte können sich die Olympischen Spiele sichern, daher ist dies eine angemessene Anerkennung für Brisbanes Ansehen in unserer Region und in der Welt."

Region Rhein-Ruhr nur Außenseiter

Zu den ursprünglichen Mitbewerbern für 2032 zählte auch die Region Rhein-Ruhr, die sich das ehrgeizige Ziel gesetzt hatte, Olympia erstmals seit den Sommerspielen von München 1972 wieder nach Deutschland zu holen. Die Initiative galt jedoch von vornherein als Außenseiter. Unter anderen hatten auch Katars Hauptstadt Doha, Indonesien mit Jakarta, Budapest, Madrid sowie Südkorea und Nordkorea mit einer gemeinsamen Bewerbung ihr Interesse an einer Ausrichtung der Spiele in elf Jahren bekundet. Das IOC signalisierte aber bereits im Februar, dass es Brisbane bevorzugt.

Kommission traf erstmals Vorauswahl

Die "Herren der Ringe" hatten erstmals vor einer Olympia-Vergabe eine Kommission einen Bewerber priorisieren lassen. Der "Kandidaten-Check" der sogenannten Future Host Commission lieferte die Basis für die klare Empfehlung. Die Gefahr, Mitbewerber mit einer solchen Vorauswahl zu verprellen, sieht das IOC offensichtlich nicht. "Der Vorteil der neuen Herangehensweise ist, dass wir nun einen Pool an interessierten Kandidaten für die Spiele 2036 und 2040 haben", sagte Bach.

Paris und Los Angeles nächste Sommer-Gastgeber

Die Olympischen Spiele 2024 finden in Paris statt. Die Sommerspiele 2028 hat das IOC an Los Angeles vergeben. Die Winterspiele 2022 finden in Peking statt, 2026 sind Mailand und Cortina d'Ampezzo die Ausrichter.